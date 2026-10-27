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The Guardian
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Тенісистка Осака продемонструвала в Токіо вбрання із зображенням журавлів перед перемогою над Паоліні

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Наомі Осака перемогла Жасмін Паоліні у стартовому матчі турніру в Токіо. Тенісистка вшанувала японське коріння вбранням у стилі кімоно.

Тенісистка Осака продемонструвала в Токіо вбрання із зображенням журавлів перед перемогою над Паоліні

Наомі Осака вшанувала своє японське коріння вбранням із візерунком журавлів, перш ніж у вівторок перемогти Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 7:6 (7:4) у своєму стартовому матчі турніру в Токіо. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Колишня перша ракетка світу вперше за чотири роки виступила на турнірі Pan Pacific Open. На корт вона вийшла в синьому вбранні з довгими рукавами, що нагадували кімоно.

За словами Осаки, візерунок із журавлями був присвячений батьківщині її матері — острову Хоккайдо на півночі Японії. Своє повернення до Токіо тенісистка назвала "поверненням додому".

"У плані моди я завжди створювала особливі образи для турнірів Великого шолома. І коли повернулася додому, мені захотілося зробити щось особливе й тут", — сказала чотириразова переможниця турнірів Великого шолома.

Осака відома своїми яскравими вбраннями, створеними на замовлення, які регулярно привертають увагу ЗМІ.

На Відкритому чемпіонаті США вона надихалася стилем Аллена Айверсона — колишнього баскетболіста НБА, відомого своїм впливом на спортивну моду. На турнірі в Австралії тенісистка з’явилася в незвичному вбранні, натхненному медузою.

На Вімблдонському турнірі вона також підкреслила своє японське коріння, одягнувши білу сукню в стилі кімоно.

За словами Осаки, її нове вбрання для виступу в Токіо створив той самий дизайнер.

На запитання, чи планує вона представити цього тижня ще кілька образів, тенісистка відповіла: "Було б весело, якби ви стежили за мною, а потім дивувалися".

Останній виступ Осаки на цьому турнірі відбувся у 2022 році. Тоді вона знялася зі змагань через біль у животі перед матчем другого кола.

Відтоді тенісистка стала матір’ю. Після народження доньки Шай вона на 15 місяців відійшла від професійного спорту, а у 2023 році повернулася на корт.

У стартовому матчі на Осаку чекало непросте випробування: її суперницею стала 35-та ракетка світу Жасмін Паоліні, яка перемогла японку в їхній єдиній попередній зустрічі.

У першому сеті потужні й точні удари Осаки виявилися надто складними для італійки. Однак у другому сеті боротьба була значно напруженішою.

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Ольга Розгон

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