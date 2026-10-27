Теннисистка Осака продемонстрировала в Токио наряд с изображением журавлей перед победой над Паолини

Наоми Осака почтила свои японские корни нарядом с рисунком журавлей, прежде чем во вторник победить Жасмин Паолини со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в своём стартовом матче турнира в Токио. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

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Бывшая первая ракетка мира впервые за четыре года выступила на турнире Pan Pacific Open. На корт она вышла в синем наряде с длинными рукавами, напоминающими кимоно.

По словам Осаки, рисунок с журавлями был посвящён родине её матери — острову Хоккайдо на севере Японии. Своё возвращение в Токио теннисистка назвала "возвращением домой".

"С точки зрения моды я всегда создавала особые образы для турниров Большого шлема. И когда вернулась домой, мне захотелось сделать что-то особенное и здесь", — сказала четырёхкратная победительница турниров Большого шлема.

Осака известна своими яркими нарядами, созданными на заказ, которые регулярно привлекают внимание СМИ.

На Открытом чемпионате США она вдохновлялась стилем Аллена Айверсона — бывшего баскетболиста НБА, известного своим влиянием на спортивную моду. На турнире в Австралии теннисистка появилась в необычном наряде, вдохновлённом медузой.

На Уимблдонском турнире она также подчеркнула свои японские корни, надев белое платье в стиле кимоно.

По словам Осаки, её новый наряд для выступления в Токио создал тот же дизайнер.

На вопрос, планирует ли она представить на этой неделе ещё несколько образов, теннисистка ответила: "Было бы весело, если бы вы следили за мной, а потом удивлялись".

Последнее выступление Осаки на этом турнире состоялось в 2022 году. Тогда она снялась с соревнований из-за боли в животе перед матчем второго круга.

С тех пор теннисистка стала матерью. После рождения дочери Шай она на 15 месяцев отошла от профессионального спорта, а в 2023 году вернулась на корт.

В стартовом матче Осаку ждало непростое испытание: её соперницей стала 35-я ракетка мира Жасмин Паолини, которая победила японку в их единственной предыдущей встрече.

В первом сете мощные и точные удары Осаки оказались слишком сложными для итальянки. Однако во втором сете борьба была значительно напряжённее.

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