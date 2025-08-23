У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф
Кримінальна служба митного департаменту Литви розкрила схему обходу санкцій проти рф, організовану 11 особами. Компанія з Каунаса постачала обладнання для очищення води російським нафтовим підприємствам через Португалію, Болгарію та Туреччину.
Деталі
Операція була проведена у співпраці з правоохоронними органами Португалії, Болгарії і в координації з Євроюстом і Європолом.
За даними слідства, компанія з Каунаса, яка належала підозрюваним, розробила складну тіньову схему постачання до росії обладнання для очищення води, яке насправді використувалось російськими підприємствами нафтової промисловості.
Формальним замовником і одержувачем товарів литовської компанії була компанія з Португалії. Однак насправді товари перевозилися до Болгарії, звідки їх потім доставляли до Туреччини, а потім до росії.
Обладнання для очищення води було розроблено, зібрано і виготовлено з компонентів, вироблених в ЄС і Китаї. Це обладнання призначалося для конкретних промислових об'єктів в росії. Сама каунаська компанія, що має тісні і постійні зв'язки з господарськими суб'єктами, що працюють в росії, активно брала участь в проєктах, що реалізуються в росії. Один із таких проєктів пов'язаний з російською групою компаній, яка входить до числа найбільш швидкозростаючих світових нафтохімічних компаній
У зв’язку з цим було затримано 11 співробітників каунаської фірми, в тому числі її керівників, і водіїв, які є громадянами Молдови та Болгарії. Під час обшуку було вилучено кілька тонн обладнання вартістю близько €2 млн. Також було затримано дві вантажівки з вищезазначеним обладнанням: одну в Каунасі, другу - на шляху до литовсько-польського кордону. Третя партія була затримана в Болгарії. Після допиту підозрювані були відпущені, двом з них були призначені запобіжні заходи – письмове зобов'язання не залишати країну.
У співпраці з правоохоронними органами Португалії і Болгарії були також проведені обшуки в цих країнах: у Португалії — у фіктивного одержувача фільтраційного обладнання, а в Болгарії — на вантажному терміналі-складі, де зберігається продукція каунаської компанії. Досудове розслідування порушення міжнародних санкцій, яке веде Каунаська регіональна прокуратура, триває.
