У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф

Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 23702 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 23746 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 24726 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 16076 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 38688 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30734 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 28159 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25301 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24791 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13930 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
НАТО планує збільшувати військову допомогу Україні - голова Військового комітету23 серпня, 07:15
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки23 серпня, 07:59
Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 09:07
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав23 серпня, 09:13
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ23 серпня, 09:52
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 23702 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 24726 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів22 серпня, 15:31
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 38688 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Кримінальна служба митного департаменту Литви розкрила схему обходу санкцій проти рф, організовану 11 особами. Компанія з Каунаса постачала обладнання для очищення води російським нафтовим підприємствам через Португалію, Болгарію та Туреччину.

У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф

Кримінальна служба митного департаменту Литви повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу міжнародних санкцій проти росії, організованої 11 особами. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Операція була проведена у співпраці з правоохоронними органами Португалії, Болгарії і в координації з Євроюстом і Європолом.

За даними слідства, компанія з Каунаса, яка належала підозрюваним, розробила складну тіньову схему постачання до росії обладнання для очищення води, яке насправді використувалось російськими підприємствами нафтової промисловості.

Формальним замовником і одержувачем товарів литовської компанії була компанія з Португалії. Однак насправді товари перевозилися до Болгарії, звідки їх потім доставляли до Туреччини, а потім до росії.

Обладнання для очищення води було розроблено, зібрано і виготовлено з компонентів, вироблених в ЄС і Китаї. Це обладнання призначалося для конкретних промислових об'єктів в росії. Сама каунаська компанія, що має тісні і постійні зв'язки з господарськими суб'єктами, що працюють в росії, активно брала участь в проєктах, що реалізуються в росії. Один із таких проєктів пов'язаний з російською групою компаній, яка входить до числа найбільш швидкозростаючих світових нафтохімічних компаній

- йдеться в офіційній заяві.

У зв’язку з цим було затримано 11 співробітників каунаської фірми, в тому числі її керівників, і водіїв, які є громадянами Молдови та Болгарії. Під час обшуку було вилучено кілька тонн обладнання вартістю близько €2 млн. Також було затримано дві вантажівки з вищезазначеним обладнанням: одну в Каунасі, другу - на шляху до литовсько-польського кордону. Третя партія була затримана в Болгарії. Після допиту підозрювані були відпущені, двом з них були призначені запобіжні заходи – письмове зобов'язання не залишати країну.

У співпраці з правоохоронними органами Португалії і Болгарії були також проведені обшуки в цих країнах: у Португалії — у фіктивного одержувача фільтраційного обладнання, а в Болгарії — на вантажному терміналі-складі, де зберігається продукція каунаської компанії. Досудове розслідування порушення міжнародних санкцій, яке веде Каунаська регіональна прокуратура, триває.

Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі через ризик обходу санкцій ЉС21.08.25, 21:55

Ольга Розгон

Новини Світу
Європол
Нафта
Каунас
Європейський Союз
Литва
Болгарія
Португалія
Китай
Туреччина
Арктика
Молдова
Польща