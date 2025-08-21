$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 13389 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 15204 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 21802 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 13828 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 25598 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 63522 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 71984 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 74833 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 97333 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 222239 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі через ризик обходу санкцій ЄС

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі. Це рішення ухвалили для запобігання обходу санкцій ЄС на зріджений нафтовий газ.

Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі через ризик обходу санкцій ЄС

Уряд Естонії офіційно заборонив імпорт бутан з росії та білорусі. Рішення ухвалили, щоб запобігти використанню цього ресурсу для обходу санкцій Європейського Союзу на зріджений нафтовий газ, пояснив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, пише ERR передає УНН.

Деталі

Імпорт ізобутану з росії та білорусі заборонено урядом, щоб уникнути ухилення від санкцій Європейського Союзу,  було оголошено в четвер.

Ми схвалили постанову, яка забороняє імпорт ізобутану з росії та білорусі. Простіше кажучи, це бутан

- сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна (Eesti 200) на пресконференції уряду.

"Якщо ви пам’ятаєте, минулого грудня Європейський Союз заборонив та санкціонував зріджений нафтовий газ (ЗНГ) – газ, який використовується переважно в побуті. Але все ж таки були знайдені способи використовувати митні декларації з використанням цього бутану для продовження імпорту того ж ЗНГ з росії та білорусі. Це рішення, яке Естонія тепер ухвалила як національну санкцію, але ми також прагнемо запровадити його на рівні Європейського Союзу", – пояснив він.

Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу13.08.25, 12:09 • 4671 перегляд

Альона Уткіна

Новини Світу
Білорусь
Європейський Союз
Естонія