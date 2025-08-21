Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі через ризик обходу санкцій ЄС
Київ • УНН
Естонія заборонила імпорт бутану з росії та білорусі. Це рішення ухвалили для запобігання обходу санкцій ЄС на зріджений нафтовий газ.
Уряд Естонії офіційно заборонив імпорт бутан з росії та білорусі. Рішення ухвалили, щоб запобігти використанню цього ресурсу для обходу санкцій Європейського Союзу на зріджений нафтовий газ, пояснив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, пише ERR передає УНН.
Деталі
Імпорт ізобутану з росії та білорусі заборонено урядом, щоб уникнути ухилення від санкцій Європейського Союзу, було оголошено в четвер.
Ми схвалили постанову, яка забороняє імпорт ізобутану з росії та білорусі. Простіше кажучи, це бутан
"Якщо ви пам’ятаєте, минулого грудня Європейський Союз заборонив та санкціонував зріджений нафтовий газ (ЗНГ) – газ, який використовується переважно в побуті. Але все ж таки були знайдені способи використовувати митні декларації з використанням цього бутану для продовження імпорту того ж ЗНГ з росії та білорусі. Це рішення, яке Естонія тепер ухвалила як національну санкцію, але ми також прагнемо запровадити його на рівні Європейського Союзу", – пояснив він.
Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу13.08.25, 12:09 • 4671 перегляд