14:24 • 13627 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 15438 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 22043 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 13964 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 25769 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 63969 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 72411 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 75276 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 97730 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 222970 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси из-за риска обхода санкций ЕС

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси. Это решение было принято для предотвращения обхода санкций ЕС на сжиженный нефтяной газ.

Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси из-за риска обхода санкций ЕС

Правительство Эстонии официально запретило импорт бутана из России и Беларуси. Решение было принято, чтобы предотвратить использование этого ресурса для обхода санкций Европейского Союза на сжиженный нефтяной газ, пояснил министр иностранных дел Маргус Цахкна, пишет ERR, передает УНН.

Подробности

Импорт изобутана из россии и беларуси запрещен правительством, чтобы избежать уклонения от санкций Европейского Союза, было объявлено в четверг.

Мы одобрили постановление, которое запрещает импорт изобутана из россии и беларуси. Проще говоря, это бутан

- сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) на пресс-конференции правительства.

"Если вы помните, в прошлом декабре Европейский Союз запретил и санкционировал сжиженный нефтяной газ (СНГ) – газ, который используется преимущественно в быту. Но все же были найдены способы использовать таможенные декларации с использованием этого бутана для продолжения импорта того же СНГ из россии и беларуси. Это решение, которое Эстония теперь приняла как национальную санкцию, но мы также стремимся ввести его на уровне Европейского Союза", – пояснил он.

Эстония высылает российского дипломата за подрыв государственного строя13.08.25, 12:09 • 4671 просмотр

Алена Уткина

Новости Мира
Беларусь
Европейский Союз
Эстония