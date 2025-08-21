Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси из-за риска обхода санкций ЕС
Киев • УНН
Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси. Это решение было принято для предотвращения обхода санкций ЕС на сжиженный нефтяной газ.
Правительство Эстонии официально запретило импорт бутана из России и Беларуси. Решение было принято, чтобы предотвратить использование этого ресурса для обхода санкций Европейского Союза на сжиженный нефтяной газ, пояснил министр иностранных дел Маргус Цахкна, пишет ERR, передает УНН.
Подробности
Импорт изобутана из россии и беларуси запрещен правительством, чтобы избежать уклонения от санкций Европейского Союза, было объявлено в четверг.
Мы одобрили постановление, которое запрещает импорт изобутана из россии и беларуси. Проще говоря, это бутан
"Если вы помните, в прошлом декабре Европейский Союз запретил и санкционировал сжиженный нефтяной газ (СНГ) – газ, который используется преимущественно в быту. Но все же были найдены способы использовать таможенные декларации с использованием этого бутана для продолжения импорта того же СНГ из россии и беларуси. Это решение, которое Эстония теперь приняла как национальную санкцию, но мы также стремимся ввести его на уровне Европейского Союза", – пояснил он.
