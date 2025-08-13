$41.430.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эстония высылает российского дипломата за подрыв государственного строя

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства рф персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну из-за подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела.

Эстония высылает российского дипломата за подрыв государственного строя

Эстония высылает российского дипломата за подрыв государственного строя

Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства рф персоной нон грата, обвинив его в подрывной деятельности и вмешательстве во внутренние дела страны. Дипломат должен покинуть страну в ближайшее время. Об этом говорится на официальном сайте МИД Эстонии, пишет УНН.

Детали

13 августа МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства россии, чтобы вручить ему дипломатическую ноту о высылке сотрудника дипмиссии. Как заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, страна "не намерена терпеть действия рф, направленные против нашего конституционного строя и внутренней стабильности" и считает необходимым четко продемонстрировать эту позицию. Об инциденте уже проинформируют международных партнеров и союзников.

Высланный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, раскалывал общество и способствовал преступлениям против государства, включая нарушение санкций

 - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, один гражданин Эстонии уже осужден за эти преступления.

Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонии должно прекратиться. Высылая дипломата, мы демонстрируем, что не допустим никаких действий, организованных иностранным государством на нашей территории 

- подчеркнул Цахкна.

Эстония подчеркнула, что ее решение соответствует статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет государству в любое время и без объяснения причин объявить любого члена дипломатической миссии персоной нон грата.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Эстония