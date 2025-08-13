Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
08:39 • 6102 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 8856 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 24490 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 20808 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 45531 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 73956 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 48930 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 86998 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 43434 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 43844 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
42%
756мм
Популярнi новини
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 18851 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 26568 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 24038 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 20349 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 13265 перегляди
Публікації
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 6102 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 24490 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 45531 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 28895 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 73956 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 4618 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 20608 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 16843 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 24506 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 107815 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)
Північний потік — 2

Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства рф персоною нон грата. Дипломат має залишити країну через підривну діяльність та втручання у внутрішні справи.

Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства рф персоною нон грата, звинувативши його в підривній діяльності та втручанні у внутрішні справи країни. Дипломат має залишити країну найближчим часом. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Естонії, пише УНН.

Деталі

13 серпня МЗС Естонії викликало повіреного у справах посольства росії, щоб вручити йому дипломатичну ноту про висилку співробітника дипмісії. Як заявили в естонському зовнішньополітичному відомстві, країна "не має наміру терпіти дії рф, спрямовані проти нашого конституційного ладу та внутрішньої стабільності" і вважає за необхідне чітко продемонструвати цю позицію. Про інцидент вже поінформують міжнародних партнерів та союзників.

Висланий дипломат брав безпосередню та активну участь у підриві конституційного ладу та правової системи Естонії, розколював суспільство та сприяв злочинам проти держави, включно з порушенням санкцій

 - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, один громадянин Естонії вже засуджений за ці злочини.

Постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонії має припинитися. Висилаючи дипломата, ми демонструємо, що не допустимо жодних дій, організованих іноземною державою на нашій території 

- підкресли Цахкна.

Естонія наголосила, що її рішення відповідає статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє державі будь-коли і без пояснення причин оголосити будь-якого члена дипломатичної місії персоною нон грата.

Зеленський обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та вступ до ЄС з прем'єром Естонії09.08.25, 14:10 • 4092 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Естонія