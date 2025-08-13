Естонія висилає російського дипломата за підрив державного ладу

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства рф персоною нон грата, звинувативши його в підривній діяльності та втручанні у внутрішні справи країни. Дипломат має залишити країну найближчим часом. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Естонії, пише УНН.

Деталі

13 серпня МЗС Естонії викликало повіреного у справах посольства росії, щоб вручити йому дипломатичну ноту про висилку співробітника дипмісії. Як заявили в естонському зовнішньополітичному відомстві, країна "не має наміру терпіти дії рф, спрямовані проти нашого конституційного ладу та внутрішньої стабільності" і вважає за необхідне чітко продемонструвати цю позицію. Про інцидент вже поінформують міжнародних партнерів та союзників.

Висланий дипломат брав безпосередню та активну участь у підриві конституційного ладу та правової системи Естонії, розколював суспільство та сприяв злочинам проти держави, включно з порушенням санкцій - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, один громадянин Естонії вже засуджений за ці злочини.

Постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонії має припинитися. Висилаючи дипломата, ми демонструємо, що не допустимо жодних дій, організованих іноземною державою на нашій території - підкресли Цахкна.

Естонія наголосила, що її рішення відповідає статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє державі будь-коли і без пояснення причин оголосити будь-якого члена дипломатичної місії персоною нон грата.

