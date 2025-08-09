$41.460.00
9 серпня, 06:10 • 25440 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 152340 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 91112 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 231682 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 222058 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 98668 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 143543 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 77349 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55563 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38967 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Зеленський обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та вступ до ЄС з прем'єром Естонії

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру Естонії за підтримку у війні та обговорив дипломатичну роботу. Сторони також обговорили переговори щодо вступу України до ЄС.

Зеленський обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та вступ до ЄС з прем'єром Естонії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та перемовини про вступ до ЄС з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, пише УНН.

Говорив із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вдячний за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі

- написав Зеленський.

З його слів, сторони "обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз".

"Важлива принципова позиція Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!" - наголосив Зеленський.

Зеленський переговорив зі Стармером щодо мирних зусиль: заявив про однакове бачення щодо "небезпеки російського плану"09.08.25, 13:49 • 632 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Естонія
Молдова