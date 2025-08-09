Зеленський обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та вступ до ЄС з прем'єром Естонії
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру Естонії за підтримку у війні та обговорив дипломатичну роботу. Сторони також обговорили переговори щодо вступу України до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив дипломатичну роботу для закінчення війни та перемовини про вступ до ЄС з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, пише УНН.
Говорив із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Вдячний за підтримку. Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Поділяємо думку, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі
З його слів, сторони "обговорили також справи на рівні Євросоюзу, зокрема ситуацію в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз".
"Важлива принципова позиція Естонії щодо справедливих умов руху у Євросоюз для України та Молдови. Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати. Дякую!" - наголосив Зеленський.
