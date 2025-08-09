$41.460.00
Зеленский обсудил дипломатическую работу по окончании войны и вступление в ЕС с премьером Эстонии

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра Эстонии за поддержку в войне и обсудил дипломатическую работу. Стороны также обсудили переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский обсудил дипломатическую работу по окончании войны и вступление в ЕС с премьером Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил дипломатическую работу по окончанию войны и переговоры о вступлении в ЕС с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, пишет УНН.

Говорил с Премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Благодарен за поддержку. Проинформировал о нашей дипломатической работе с партнерами для окончания войны и обеспечения общей безопасности. Разделяем мнение, что решения для безопасности Украины имеют значение для всех в Европе

- написал Зеленский.

По его словам, стороны "обсудили также дела на уровне Евросоюза, в частности ситуацию в переговорах относительно вступления Украины в Евросоюз".

"Важна принципиальная позиция Эстонии относительно справедливых условий движения в Евросоюз для Украины и Молдовы. Не может быть разделений и несправедливости на этом пути. Единство должно работать. Спасибо!" - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Эстония
Молдова