В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 23923 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 23999 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 24998 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 16245 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 38914 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30773 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 28246 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25305 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24793 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13932 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета23 августа, 07:15
Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях23 августа, 07:59
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военного23 августа, 09:07
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дрон23 августа, 09:13
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23 августа, 09:52
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 23926 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 38915 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Испания
Днепропетровская область
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
КАБ-500
КАБ-250

В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Криминальная служба таможенного департамента Литвы раскрыла схему обхода санкций против рф, организованную 11 лицами. Компания из Каунаса поставляла оборудование для очистки воды российским нефтяным предприятиям через Португалию, Болгарию и Турцию.

В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф

Криминальная служба таможенного департамента Литвы сообщила о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода международных санкций против россии, организованной 11 лицами. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии, Болгарии и в координации с Евроюстом и Европолом.

По данным следствия, компания из Каунаса, принадлежавшая подозреваемым, разработала сложную теневую схему поставки в россию оборудования для очистки воды, которое на самом деле использовалось российскими предприятиями нефтяной промышленности.

Формальным заказчиком и получателем товаров литовской компании была компания из Португалии. Однако на самом деле товары перевозились в Болгарию, откуда их затем доставляли в Турцию, а затем в россию.

Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и изготовлено из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в россии. Сама каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйственными субъектами, работающими в россии, активно участвовала в проектах, реализуемых в россии. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, которая входит в число наиболее быстрорастущих мировых нефтехимических компаний

- говорится в официальном заявлении.

В связи с этим были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, и водители, являющиеся гражданами Молдовы и Болгарии. Во время обыска было изъято несколько тонн оборудования стоимостью около €2 млн. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй - на пути к литовско-польской границе. Третья партия была задержана в Болгарии. После допроса подозреваемые были отпущены, двоим из них были назначены меры пресечения – письменное обязательство не покидать страну.

В сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии были также проведены обыски в этих странах: в Португалии — у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии — на грузовом терминале-складе, где хранится продукция каунасской компании. Досудебное расследование нарушения международных санкций, которое ведет Каунасская региональная прокуратура, продолжается.

Эстония запретила импорт бутана из россии и беларуси из-за риска обхода санкций ЕС21.08.25, 21:55 • 4054 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Европол
Нефть
Каунас
Европейский Союз
Литва
Болгария
Португалия
Китай
Турция
Арктика
Молдова
Польша