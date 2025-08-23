В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф
Киев • УНН
Криминальная служба таможенного департамента Литвы раскрыла схему обхода санкций против рф, организованную 11 лицами. Компания из Каунаса поставляла оборудование для очистки воды российским нефтяным предприятиям через Португалию, Болгарию и Турцию.
Криминальная служба таможенного департамента Литвы сообщила о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода международных санкций против россии, организованной 11 лицами. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии, Болгарии и в координации с Евроюстом и Европолом.
По данным следствия, компания из Каунаса, принадлежавшая подозреваемым, разработала сложную теневую схему поставки в россию оборудования для очистки воды, которое на самом деле использовалось российскими предприятиями нефтяной промышленности.
Формальным заказчиком и получателем товаров литовской компании была компания из Португалии. Однако на самом деле товары перевозились в Болгарию, откуда их затем доставляли в Турцию, а затем в россию.
Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и изготовлено из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в россии. Сама каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйственными субъектами, работающими в россии, активно участвовала в проектах, реализуемых в россии. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, которая входит в число наиболее быстрорастущих мировых нефтехимических компаний
В связи с этим были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, и водители, являющиеся гражданами Молдовы и Болгарии. Во время обыска было изъято несколько тонн оборудования стоимостью около €2 млн. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, второй - на пути к литовско-польской границе. Третья партия была задержана в Болгарии. После допроса подозреваемые были отпущены, двоим из них были назначены меры пресечения – письменное обязательство не покидать страну.
В сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии были также проведены обыски в этих странах: в Португалии — у фиктивного получателя фильтрационного оборудования, а в Болгарии — на грузовом терминале-складе, где хранится продукция каунасской компании. Досудебное расследование нарушения международных санкций, которое ведет Каунасская региональная прокуратура, продолжается.
