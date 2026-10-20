ЄС оприлюднює стратегію посилення позицій в Арктиці на тлі тиску США та росії - AFP

ЄС у вівторок, 20 жовтня, оприлюднить плани щодо посилення своїх позицій в Арктиці, на тлі того, він бореться з тиском з боку росії та Сполучених Штатів у цьому ключовому стратегічному регіоні. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

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Від критично важливої ​​сировини до криголамів та підводних кабелів, блок хоче посилити свою присутність на геополітичному полі битви, згідно з проєктом своєї нової "стратегії для Арктики", з яким ознайомилося AFP.

"Нова реальність в Арктиці вимагає, щоб Європа була сильним та надійним партнером. Саме цього ми прагнемо досягти за допомогою нашої нової стратегії", - сказав керівник відділу міжнародних партнерств ЄС Йозеф Сікела.

"Вона стосується найнагальніших проблем регіону, від прискорення зміни клімату до зростання безпекової та геополітичної напруженості, і визначає, як Європа повинна реагувати", - зазначив він.

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Конкуренція в Арктиці зростає, на тлі того, як глобальне потепління спричиняє танення морського льоду. Такі країни, як росія, Китай та Сполучені Штати, активізують свою діяльність, змагаючись у завоюванні природних ресурсів та нових морських шляхів. З трьома арктичними країнами серед 27 членів – Данією, Фінляндією та Швецією – Європейський Союз має свою частку. А неодноразові погрози президента США Дональда Трампа взяти під контроль США Гренландію – величезну автономну територію Данії – сколихнули Європу, пише видання.

Враховуючи, що події на крайній півночі також мають наслідки на півдні, стратегія, яку має представити голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, має на меті визначити спільний підхід ЄС до регіону.

У проєкті, з яким ознайомилося AFP, наголошується на необхідності співпраці з "однодумцями" з країн, що не входять до ЄС, такими як Канада, Велика Британія та Норвегія, і передбачається регулярний саміт партнерів "Північного сусідства" (Northern Neighbourhood).

Ще нещодавно Сполучені Штати, які були ключовим союзником у регіоні, входять до списку тих, хто міг би взяти участь, але в іншому випадку ця країна більш помітна своєю відсутністю в решті документа, вказує видання.

Хоча тон Трампа охолонув з початку року, що зрештою призвело до підписання угоди про безпеку з Гренландією та Данією, багато хто в Європі залишається настороженим.

Сполучені Штати згадуються у 20-сторінковому документі лише кілька разів, порівняно з майже двома десятками згадок про Канаду.

Деякі з ініціатив, перелічених у стратегії, очевидно, спрямовані на зменшення залежності від Вашингтона, зауважує видання.

Згідно з проєктом, Брюссель планує "суверенний та безпечний" підводний кабель, щоб з’єднати Гренландію з материковою частиною ЄС, як частину ширшого "панарктичного" кабельного проєкту, який також з’єднає Канаду, Японію та Південну Корею.

Блок також працює над забезпеченням супутникового зв’язку в Арктиці через проєкт супутникового угруповання IRIS², який має на меті конкурувати зі Starlink Ілона Маска.

Також на першому місці стоїть питання про те, як протистояти агресивній росії, на тлі того, як у документі вказуються гібридні загрози, такі як "вторгнення дронів" та диверсії з підводними кабелями.

Стратегія передбачає кращий обмін даними для моніторингу так званого "тіньового флоту" москви з нафтових танкерів, що порушують санкції.

Також наголошується на важливості розширення європейського флоту криголамів, заявляючи, що Брюссель розробить варіанти спільних закупівель, об’єднання та спільного використання полярних суден із союзниками.

Серед низки інших планів також передбачені інвестиції у проєкти з відновлюваної енергетики та критично важливої ​​сировини.