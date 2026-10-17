ЄС планує запустити програму спостереження за Арктикою на тлі кроків рф та Трампа - ЗМІ

Європейський Союз планує у 2027 році запустити пілотну програму спостереження за Арктикою (Arctic surveillance program). Вона передбачатиме розширення можливостей супутникових систем Copernicus і Galileo для виявлення загроз на суші та на морі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт нової арктичної стратегії ЄС, яку мають опублікувати наступного тижня, передає УНН.

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За наявною інформацією, у межах нової стратегії ЄС також планує створити "Арктичний кабельний хаб" (Arctic Cable Hub). Він має допомогти захищати підводні кабелі, які забезпечують роботу важливих цифрових послуг і, за даними документа, ставали мішенню пов’язаних із москвою диверсій в інших країнах.

"Оновлена ​​Арктична стратегія (Arctic strategy) відображає зсув ЄС на перше місце в галузі безпеки з моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році та повернення Дональда Трампа на посаду президента США у 2025 році. Попередня версія Арктичної стратегії, від 2021 року, була зосереджена на співпраці, боротьбі зі зміною клімату та корінних народах", – пише видання.

Як зазначає видання, відтоді Арктика стала полем битви за глобальний вплив, на тлі того, як зміна клімату відкриває нові судноплавні шляхи, привертаючи увагу росії, США та Китаю.

"Збільшення активності судноплавства в Арктиці в умовах суворого та погано вивченого середовища суттєво підвищує ризик катастрофічних аварій, серйозного забруднення моря та гібридного втручання", - ідеться у документі.

Окрім того, як пише видання, у документі ще зазначається, що москва "постійно відновлює свою військову присутність в Арктиці" та використовує регіон для поставок підсанкційного палива. Також ідеться, що "амбіції Китаю в європейській Арктиці зростають, водночас він поглиблює своє партнерство з росією".

"Трамп також націлився на Арктику, неодноразово погрожуючи на початку цього року захопити Гренландію - територію члена ЄС Данії. Ці зусилля глибоко сколихнули трансатлантичний альянс, перш ніж Трамп відступив і зрештою досяг угоди про збільшення місцевої військової присутності США. У документі уникається критики США, лише зазначається, що "передбачуване партнерство є центральним для європейської та трансатлантичної безпеки"", – вказує видання.

За даними видання, ЄС уже кілька років посилює свою присутність в Арктиці. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн двічі відвідувала Гренландію з 2024 року. Під час цих зусиль Євросоюз відкрив там місцеве представництво та оголосив про інвестиції на 200 мільйонів євро.

"У своїй майбутній стратегії ЄС зобов'яжеться проводити регулярні арктичні саміти та організовувати спільно фінансовані проекти з регіональними партнерами. Речник комісії відмовився від коментарів", – пише видання.

Нагадаємо

Відновлення росією військових баз в Арктиці та підвищений інтерес Китаю до цього регіону створюють нові безпекові виклики для Європи, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас. Вона вказала на загрозу активності Китаю та російського "тіньового флоту".