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Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде

Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде

Київ • УНН

 • 29723 перегляди

Президент Панами заявив про неможливість переговорів щодо повернення Панамського каналу під контроль США. Він сподівається обговорити з держсекретарем США інші питання співпраці під час майбутнього візиту.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що жодних переговорів зі США з приводу права власності на Панамський канал не буде. Він сподівається, що майбутній візит Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо дасть їм змогу зосередитися на інших питаннях, що ґрунтуються на спільних інтересах. Про це пише видання Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Хосе Рауль Муліно спробував пом'якшити напруженість на своїй щотижневій прес-конференції у четвер, 30 січня. Він говорив про бажання прояснити плутанину щодо ролі Китаю в каналі – консорціум Гонконгу управляє портами на обох кінцях, але Панама контролює канал – і звинуватив попередника у встановленні дипломатичних відносин із Китаєм.

Це неможливо, я не можу вести переговори. Це зроблено. Канал належить Панамі

- сказав Муліно, коли його запитали про повернення каналу під контроль США.

Президент також заявив, що єдине, чого він хоче, так це - "прибрати все сміття з доріг, навести порядок і мати змогу говорити зі Сполученими Штатами" щодо таких питань, як імміграція, безпека та боротьба з незаконним обігом наркотиків.

За інформацією видання AP, Рубіо планує зустрітися з Муліно в неділю 2 лютого і відвідати Панамський канал. Також видання зазначає, що для Панами було б важливим, щоб їхня країна стала місцем першого закордонного візиту головного американського дипломата, однак новий держсекретар США приїде туди як посланник американського президента Дональда Трампа, який неодноразово пропонував повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів.

Нагадаємо

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль США над Панамським каналом.

США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається29.01.25, 02:07 • 31360 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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