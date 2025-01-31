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Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет

Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет

Киев  •  УНН

 • 3808 просмотра

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Президент Панамы заявил о невозможности переговоров о возвращении Панамского канала под контроль США. Он надеется обсудить с госсекретарем США другие вопросы сотрудничества во время предстоящего визита.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что никаких переговоров с США по поводу права собственности на Панамский канал не будет. Он надеется, что предстоящий визит Госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио позволит им сосредоточиться на других вопросах, основанных на общих интересах. Об этом пишет издание Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Хосе Рауль Мулино попытался смягчить напряженность на своей еженедельной пресс-конференции в четверг, 30 января. Он говорил о желании прояснить путаницу относительно роли Китая в канале - консорциум Гонконга управляет портами на обоих концах, но Панама контролирует канал - и обвинил предшественника в установлении дипломатических отношений с Китаем.

Это невозможно, я не могу вести переговоры. Это сделано. Канал принадлежит Панаме

- сказал Мулино, когда его спросили о возвращении канала под контроль США.

Президент также заявил, что единственное, чего он хочет, так это - "убрать весь мусор с дорог, навести порядок и иметь возможность говорить с Соединенными Штатами" по таким вопросам, как иммиграция, безопасность и борьба с незаконным оборотом наркотиков.

По информации издания AP, Рубио планирует встретиться с Мулино в воскресенье 2 февраля и посетить Панамский канал. Также издание отмечает, что для Панамы было бы важным, чтобы их страна стала местом первого зарубежного визита главного американского дипломата, однако новый госсекретарь США приедет туда как посланник американского президента Дональда Трампа, который неоднократно предлагал вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов.

Напомним

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом.

США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал: что происходит29.01.25, 02:07 • 29958 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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panamaПанама
donald-trampДональд Трамп
gonkongГонконг
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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