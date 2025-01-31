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НАТО рассматривает возможность значительного расширения своего военного присутствия в Арктике

НАТО рассматривает возможность значительного расширения своего военного присутствия в Арктике

Киев  •  УНН

 • 5169 просмотра

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НАТО рассматривает возможность значительного усиления военного присутствия в Арктическом регионе. Новые планы обороны 2023 года предусматривают усиление сдерживающего потенциала на Крайнем Севере.

Американские интересы в Гренландии могли бы быть удовлетворены за счет значительного усиления присутствия НАТО в регионе.

Передает УНН со ссылкой на DPA и DR K.

Североатлантический альянс планирует предложить президенту США Дональду Трампу значительное расширение военного присутствия альянса в Арктике, - это, вероятно, позволит разрядить дискуссию о членстве Гренландии в составе Дании.

Интерес Трампа к Гренландии вызывает переполох и беспокойство, особенно потому, что в последнее время он не исключает военного и экономического принуждения, отмечается в материале, который опубликовала Датская телерадиовещательная корпорация.

Выраженное желание президента Трампа заполучить Гренландию уже имело эффект, считает госсекретарь Марко Рубио. Недавно чиновник опроверг идею о том, что Трамп не исключает военную силу для получения контроля над Гренландией.

По данным источников в НАТО, инициатива Трампа по Гренландии сейчас является предметом неофициальных переговоров.

Основой для усиления присутствия могут стать новые планы обороны, принятые уже в 2023 году. Эти секретные документы предусматривают усиление сдерживающего и оборонного потенциала на Крайнем Севере.


Справочно

Гренландия является стратегически интересной благодаря своим богатым сырьевым ресурсам и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, судоходные пути становятся более доступными с усилением климатических изменений, по крайней мере летом.

Партнер по НАТО Дания отмечает, что гренландцы сами решают о своем будущем и своей возможной независимости от Датского королевства. Премьер-министр Метте Фредериксен недавно провела многочисленные кризисные переговоры с главами государств и правительств других европейских стран НАТО.

Напомним,

85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США, согласно опросу Verian. Это опровергает недавние заявления Дональда Трампа о желании гренландцев стать частью Америки.

Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет31.01.25, 03:24 • 23398 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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