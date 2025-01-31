НАТО рассматривает возможность значительного расширения своего военного присутствия в Арктике

Американские интересы в Гренландии могли бы быть удовлетворены за счет значительного усиления присутствия НАТО в регионе.

Передает УНН со ссылкой на DPA и DR K.

Североатлантический альянс планирует предложить президенту США Дональду Трампу значительное расширение военного присутствия альянса в Арктике, - это, вероятно, позволит разрядить дискуссию о членстве Гренландии в составе Дании.

Интерес Трампа к Гренландии вызывает переполох и беспокойство, особенно потому, что в последнее время он не исключает военного и экономического принуждения, отмечается в материале, который опубликовала Датская телерадиовещательная корпорация.

Выраженное желание президента Трампа заполучить Гренландию уже имело эффект, считает госсекретарь Марко Рубио. Недавно чиновник опроверг идею о том, что Трамп не исключает военную силу для получения контроля над Гренландией.

По данным источников в НАТО, инициатива Трампа по Гренландии сейчас является предметом неофициальных переговоров.



Основой для усиления присутствия могут стать новые планы обороны, принятые уже в 2023 году. Эти секретные документы предусматривают усиление сдерживающего и оборонного потенциала на Крайнем Севере.