Премьер Дании: Трамп может вернуться к идее присоединения Гренландии к США

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 октября, 15:10 • 21369 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 24516 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 22081 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 25836 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 25401 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 51198 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45918 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73120 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60547 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57395 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
97%
753мм
Популярные новости
Путин в 73 года мечтает о бессмертии и расширяет государственные программы долголетия - Le Monde7 октября, 13:33 • 5742 просмотра
Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузомPhoto7 октября, 13:44 • 7694 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 23172 просмотра
На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котовPhoto7 октября, 15:00 • 4232 просмотра
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ18:03 • 8256 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 21372 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 23202 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 51200 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 63090 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 72420 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Роберт Калиняк
Конор Макгрегор
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 25842 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 30355 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 82686 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 77948 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 152749 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Ланцет (барражирующий боеприпас)
The Economist
Северный поток

Премьер Дании: Трамп может вернуться к идее присоединения Гренландии к США

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что президент США Дональд Трамп временно отложил вопрос Гренландии, но впоследствии вернется к идее ее присоединения. Она подчеркнула, что Копенгаген уважает право Гренландии на самоопределение и не позволит давлению.

Премьер Дании: Трамп может вернуться к идее присоединения Гренландии к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предположила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, возможно, временно отложил вопрос Гренландии, однако впоследствии снова вернется к идее ее присоединения к США. Об этом она заявила во время выступления в парламенте Дании 7 октября, передает УНН.

Детали

Ранее американский лидер неоднократно делал громкие заявления о Гренландии, хотя в последнее время воздерживается от публичных комментариев относительно острова. В то же время Метте Фредериксен убеждена, что это лишь временное затишье.

Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем

- сказала премьер Дании.

По ее словам, 60 тысяч жителей Гренландии все еще живут в страхе перед американским захватом.

Представьте, каково это – жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная сверхдержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь

- отметила Фредериксен.

В связи с этим премьер-министр Дании подчеркнула, что Копенгаген уважает право Гренландии самостоятельно определять свое будущее. Она подчеркнула, что государство не позволит давлению или шантажу заставить себя совершить "что-то откровенно неправильное".

Контекст

В начале марта 2025 года Дональд Трамп выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США. Он заявил о готовности инвестировать миллионы долларов в Гренландию и создать новые рабочие места.

29 марта The Guardian со ссылкой на опрос сообщала, что 85% жителей Гренландии выступают против возможного присоединения к Соединенным Штатам.

Позже Глава Белого дома заявил, что аннексия Гренландии состоится.

В мае этого года Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для контроля над Гренландией.

Напомним

США активизируют сбор разведданных по Гренландии, чтобы получить больше информации о движении за независимость и добыче ресурсов. Трамп не исключает захвата острова силой.

Метте Фредериксен заявила, что Дания вызвала дипломата США для объяснений по сбору разведданных в Гренландии.

Зеленский обсудил с министром бизнеса и финансов Дании совместное производство оружия и защиту от дронов07.10.25, 16:00 • 1866 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Гренландия
Метте Фредериксен
Хранитель
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты