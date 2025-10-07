Премьер Дании: Трамп может вернуться к идее присоединения Гренландии к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предположила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, возможно, временно отложил вопрос Гренландии, однако впоследствии снова вернется к идее ее присоединения к США. Об этом она заявила во время выступления в парламенте Дании 7 октября, передает УНН.

Детали

Ранее американский лидер неоднократно делал громкие заявления о Гренландии, хотя в последнее время воздерживается от публичных комментариев относительно острова. В то же время Метте Фредериксен убеждена, что это лишь временное затишье.

Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем - сказала премьер Дании.

По ее словам, 60 тысяч жителей Гренландии все еще живут в страхе перед американским захватом.

Представьте, каково это – жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная сверхдержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь - отметила Фредериксен.

В связи с этим премьер-министр Дании подчеркнула, что Копенгаген уважает право Гренландии самостоятельно определять свое будущее. Она подчеркнула, что государство не позволит давлению или шантажу заставить себя совершить "что-то откровенно неправильное".

Контекст

В начале марта 2025 года Дональд Трамп выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США. Он заявил о готовности инвестировать миллионы долларов в Гренландию и создать новые рабочие места.

29 марта The Guardian со ссылкой на опрос сообщала, что 85% жителей Гренландии выступают против возможного присоединения к Соединенным Штатам.

Позже Глава Белого дома заявил, что аннексия Гренландии состоится.

В мае этого года Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для контроля над Гренландией.

Напомним

США активизируют сбор разведданных по Гренландии, чтобы получить больше информации о движении за независимость и добыче ресурсов. Трамп не исключает захвата острова силой.

Метте Фредериксен заявила, что Дания вызвала дипломата США для объяснений по сбору разведданных в Гренландии.

