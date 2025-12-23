$42.150.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности после назначения спецпредставителя

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Дональд Трамп вновь выразил желание, чтобы США контролировали Гренландию, заявив о ее важности для национальной безопасности. Это произошло после назначения Джеффа Лэндри специальным посланником на остров.

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для безопасности после назначения спецпредставителя

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил о своем желании, чтобы США контролировали Гренландию, после объявления о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником на остров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности, а не для полезных ископаемых... Если вы посмотрите на Гренландию, вы посмотрите вдоль побережья, вы увидите российские и китайские корабли повсюду. Она нам нужна для национальной безопасности. Мы должны ее иметь", – сказал Трамп журналистам в Палм-Бич, штат Флорида, добавив, что Лэндри хочет "возглавить это дело".

В то же время президент подчеркнул, что его заинтересованность не связана с энергетическими или минеральными ресурсами Гренландии — мол, США имеют достаточно собственных ресурсов — а с тем, что, по его мнению, Дания не тратит достаточно средств на защиту острова. Гренландия является автономной зависимой территорией Дании с собственным самоуправлением и парламентом.

"У них очень небольшое население, и я не знаю — говорят "Дания", но Дания не тратит деньги. У них нет военной защиты", — сказал Трамп. "Говорят, что Дания была там 300 лет назад или что-то такое, с кораблем. Ну, мы тоже были там с кораблями, я уверен. Так что нам придется все решить".

Дополнение

Трамп проявляет большой интерес к контролю над Гренландией после того, как шесть лет назад впервые высказал идею покупки территории у Дании. Но во время своего второго срока он стал более открыто говорить об этом и направил ключевых американских чиновников, в частности вице-президента Дж. Д. Вэнса и министра энергетики Криса Райта, на арктический остров. Дональд Трамп-младший, старший сын президента, также посетил Гренландию в январе перед инаугурацией Трампа на второй срок.

Интерес Трампа вызывает настороженность у жителей Гренландии и Дании и привлекает внимание датской разведки. Служба оборонной разведки Дании впервые в этом месяце назвала США потенциальной угрозой безопасности, отметив усилия страны использовать свои экономические и технологические возможности как инструмент влияния на союзников и противников.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальных сетях после объявления заявила, что ЕС "полностью солидарен с Данией и народом Гренландии".

"Арктическая безопасность остается ключевым приоритетом для Европейского Союза, и в этом мы стремимся сотрудничать с союзниками и партнерами", — отметила она. "Территориальная целостность и суверенитет — фундаментальные принципы международного права. Эти принципы важны не только для ЕС, но и для всех стран мира".

Напомним

Американский президент Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии, что подчеркивает намерения усилить влияние США в Арктике. Это решение вызывает вопросы, поскольку Лэндри возглавил штат Луизиана лишь в январе 2024 года.

Ольга Розгон

