Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 9560 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 23258 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 36748 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 40707 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 47372 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41889 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 51293 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73321 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 92976 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46152 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 17187 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 15612 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 21495 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 23815 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 21005 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 36510 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 59151 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 92976 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 130180 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 98363 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 7376 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 6320 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 23673 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 25007 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 36897 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
Сухой Су-30

Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что все должны уважать территориальную целостность Королевства Дания.

Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности

Президент США Дональд Трамп, назначив губернатора Луизианы Джеффа Ландри специальным посланником в Гренландии, подтвердил устойчивый интерес Америки к арктическому острову. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает Reuters, пишет УНН.

Это назначение подтверждает постоянный американский интерес к Гренландии. В то же время мы настаиваем, что все – включая США – должны уважать территориальную целостность Королевства Дания

- говорится в заявлении Расмуссена, присланном по электронной почте.

Дополнение

Американский президент Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии, что подчеркивает намерения усилить влияние США в Арктике. Это решение вызывает вопросы, поскольку Лэндри возглавил штат Луизиана только в январе 2024 года.

Белый дом пока воздерживается от дополнительных разъяснений относительно полномочий нового посланника. Напомним, что во время своего первого срока Трамп уже высказывал идею покупки Гренландии у Дании, что тогда вызвало дипломатический скандал. Похоже, к этому вопросу администрация решила вернуться с новым кадровым подходом.

Также датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.

Канада откроет новые консульства в Гренландии и на Аляске17.12.25, 11:21 • 3328 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Луизиана
Гренландия
Ларс Лёкке Расмуссен
Белый дом
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты