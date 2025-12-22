Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности
Киев • УНН
Дания отреагировала на назначение спецпосланника США в Гренландии, подчеркнув уважение к территориальной целостности. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что все должны уважать территориальную целостность Королевства Дания.
Президент США Дональд Трамп, назначив губернатора Луизианы Джеффа Ландри специальным посланником в Гренландии, подтвердил устойчивый интерес Америки к арктическому острову. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает Reuters, пишет УНН.
Это назначение подтверждает постоянный американский интерес к Гренландии. В то же время мы настаиваем, что все – включая США – должны уважать территориальную целостность Королевства Дания
Дополнение
Американский президент Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии, что подчеркивает намерения усилить влияние США в Арктике. Это решение вызывает вопросы, поскольку Лэндри возглавил штат Луизиана только в январе 2024 года.
Белый дом пока воздерживается от дополнительных разъяснений относительно полномочий нового посланника. Напомним, что во время своего первого срока Трамп уже высказывал идею покупки Гренландии у Дании, что тогда вызвало дипломатический скандал. Похоже, к этому вопросу администрация решила вернуться с новым кадровым подходом.
Также датская служба оборонной разведки впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, отмечая, что США ставят на первое место собственные интересы и посягают на Гренландию. Россия и Китай по-прежнему рассматриваются как основные риски для Дании.
