Данія відреагувала на призначення спецпосланця США в Гренландії, наголосивши на повазі до територіальної цілісності

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Данія відреагувала на призначення спецпосланця США в Гренландії, наголосивши на повазі до територіальної цілісності. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що всі повинні поважати територіальну цілісність Королівства Данія.

Данія відреагувала на призначення спецпосланця США в Гренландії, наголосивши на повазі до територіальної цілісності

Президент США Дональд Трамп, призначивши губернатора Луїзіани Джеффа Ландрі спеціальним посланцем у Гренландії, підтвердив стійкий інтерес Америки до арктичного острова. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, передає Reuters, пише УНН.

Це призначення підтверджує постійний американський інтерес до Гренландії. Водночас ми наполягаємо, що всі – включно зі США – повинні поважати територіальну цілісність Королівства Данія

- йдеться у заяві Расмуссена, надісланій електронною поштою.

Доповнення

Американський президент Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником США у Гренландії, що підкреслює наміри посилити вплив США в Арктиці. Це рішення викликає питання, оскільки Лендрі очолив штат Луїзіана лише у січні 2024 року.

Білий дім поки утримується від додаткових роз'яснень щодо повноважень нового посланця. Нагадаємо, що під час свого першого терміну Трамп уже висловлював ідею купівлі Гренландії у Данії, що тоді спричинило дипломатичний скандал. Схоже, до цього питання адміністрація вирішила повернутися з новим кадровим підходом.

Також данська служба оборонної розвідки вперше назвала США потенційною загрозою безпеці країни, зазначаючи, що США ставлять на перше місце власні інтереси та зазіхають на Гренландію. росія та Китай, як і раніше, розглядаються як основні ризики для Данії.

Канада відкриє нові консульства в Гренландії та на Алясці 17.12.25, 11:21 • 3328 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Луїзіана
Ґренландія
Ларс Люкке Расмуссен
Білий дім
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки