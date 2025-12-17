Канада відкриє нові консульства в Гренландії та на Алясці
Київ • УНН
Канада планує відкрити два нових консульства у Гренландії та на Алясці, що є частиною стратегії посилення своєї присутності в Арктиці. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд наголосила на зростанні стратегічного значення регіону, зважаючи на просування російської інфраструктури та танення полярних льодовиків.
Канада планує відкрити два нових консульства у ГренландіЇ та Алясці, в межах стратегії посилення своєї присутності в Арктиці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Про плани відкриття консульств, повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. За її словами, Арктика є головним пріоритетом зовнішньої політики країни.
Канада і раніше планувала відкрити консульство в Нууку, Гренландія - у листопаді, однак відкриття було відкладене через негоду. Наразі, дати відкриття консульства в Анкориджі немає. Також, Аніта Ананд наголосила на зростанні стратегічного значення регіону.
Цей регіон зараз надзвичайно важливий, оскільки ми бачимо, як російська інфраструктура просувається все далі й далі на північ, а Північно-Західним проходом стає легше пересуватися через танення полярних льодовиків
Крім того, прем’єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв посилити військову та безпекову присутність Канади в Арктиці. Регіон викликає дедалі більший інтерес з боку США, росії та Китаю. Раніше, цього року, президент США Дональд Трамп заявляв про зацікавленість у придбанні Гренландії - напівавтономної території Данії.
Ананд повідомила, що говорила з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та закликала його зміцнити ресурси в Арктиці.
Моє запитання до нього було: "Що конкретно зробить НАТО?" Тому що Канада збирається посилити свою присутність в Арктиці
Крім того, Аніта Ананд планує запросити групу міністрів закордонних справ відвідати канадську Арктику наступного літа.
Нагадаємо
Канада закликає НАТО до більш системного підходу до безпеки в Арктиці на тлі геополітичних змін. Міністр закордонних справ Аніта Ананд порушить це питання на зустрічі міністрів НАТО.