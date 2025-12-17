$42.180.06
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 7802 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 8812 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 21171 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 40800 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 34382 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 36114 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31036 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28371 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28871 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Канада відкриє нові консульства в Гренландії та на Алясці

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Канада планує відкрити два нових консульства у Гренландії та на Алясці, що є частиною стратегії посилення своєї присутності в Арктиці. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд наголосила на зростанні стратегічного значення регіону, зважаючи на просування російської інфраструктури та танення полярних льодовиків.

Канада відкриє нові консульства в Гренландії та на Алясці

Канада планує відкрити два нових консульства у ГренландіЇ та Алясці, в межах стратегії посилення своєї присутності в Арктиці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Про плани відкриття консульств, повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. За її словами, Арктика є головним пріоритетом зовнішньої політики країни.

Канада і раніше планувала відкрити консульство в Нууку, Гренландія - у листопаді, однак відкриття було відкладене через негоду. Наразі, дати відкриття консульства в Анкориджі немає. Також, Аніта Ананд наголосила на зростанні стратегічного значення регіону.

Цей регіон зараз надзвичайно важливий, оскільки ми бачимо, як російська інфраструктура просувається все далі й далі на північ, а Північно-Західним проходом стає легше пересуватися через танення полярних льодовиків

- каже посадовиця.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв посилити військову та безпекову присутність Канади в Арктиці. Регіон викликає дедалі більший інтерес з боку США, росії та Китаю. Раніше, цього року, президент США Дональд Трамп заявляв про зацікавленість у придбанні Гренландії - напівавтономної території Данії.

Ананд повідомила, що говорила з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та закликала його зміцнити ресурси в Арктиці.

Моє запитання до нього було: "Що конкретно зробить НАТО?" Тому що Канада збирається посилити свою присутність в Арктиці

- сказав Ананд, маючи на увазі плани Карні збільшити витрати на оборону до 2% ВВП країни цього року та до 5% до 2035 року.

Крім того, Аніта Ананд планує запросити групу міністрів закордонних справ відвідати канадську Арктику наступного літа.

Нагадаємо

Канада закликає НАТО до більш системного підходу до безпеки в Арктиці на тлі геополітичних змін. Міністр закордонних справ Аніта Ананд порушить це питання на зустрічі міністрів НАТО.

Алла Кіосак

