Канада закликає НАТО приділити більше уваги арктичним загрозам – МЗС країни

2 грудня, 12:35 • 14962 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 43416 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 35001 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 28145 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 27270 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 55654 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 52611 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60209 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51618 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46871 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 28327 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 18123 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 23532 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 21286 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 21991 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 13474 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 22723 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 22005 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 24258 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 43442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Стів Віткофф
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 43397 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 45288 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 101276 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 75849 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 91816 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

Канада закликає НАТО приділити більше уваги арктичним загрозам – МЗС країни

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Канада закликає НАТО до більш системного підходу до безпеки в Арктиці на тлі геополітичних змін. Міністр закордонних справ Аніта Ананд порушить це питання на зустрічі міністрів НАТО.

Канада закликає НАТО приділити більше уваги арктичним загрозам – МЗС країни

Канада посилює тиск на союзників НАТО, вимагаючи більш системного підходу до безпеки в Арктиці на тлі стрімких геополітичних змін у регіоні. Про це заявила міністр закордонних справ Аніта Ананд напередодні зустрічі союзників у Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми бачимо, як інфраструктура просувається все далі й далі на північ, а геополітичне середовище стає дедалі складнішим. Ми проведемо подальше обговорення того, як НАТО зможе враховувати нові загрози, зокрема в Арктиці 

– сказала Ананд в інтерв’ю Bloomberg News. 

Арктичний напрямок дедалі більше стає частиною порядку денного НАТО: після вступу Фінляндії у 2023 році та Швеції у 2024-му сім із восьми арктичних держав тепер є членами альянсу, що підсилює важливість колективної оборони в регіоні.

У спробі обійти західні обмеження: санкціонований СПГ рф в арктиці збільшує свій експорт14.10.25, 13:44 • 2720 переглядiв

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раніше заявив, що альянсу потрібна спеціальна арктична стратегія з чітко визначеними цільовими можливостями. Арктичні держави прагнуть, щоб їхній внесок у регіональну оборону було відображено у цих нових вимогах.

Ананд повідомила, що вже обговорила з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яке місце Арктика має зайняти у бюджетних цілях альянсу, та запросила його відвідати канадську Далеку Північ. Питання арктичної безпеки вона підніме й під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у середу.

Колись "зона низької напруженості", Арктика нині перетворюється на один із ключових вузлів конкуренції між глобальними гравцями, оскільки танення льодів відкриває нові маршрути, а росія та Китай активно нарощують присутність у регіоні.

Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg01.11.25, 05:55 • 13343 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Андерс Фог Расмуссен
Ґренландія
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Фінляндія
Данія
Канада
Швеція
Китай