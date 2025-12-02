Канада закликає НАТО приділити більше уваги арктичним загрозам – МЗС країни

Канада посилює тиск на союзників НАТО, вимагаючи більш системного підходу до безпеки в Арктиці на тлі стрімких геополітичних змін у регіоні. Про це заявила міністр закордонних справ Аніта Ананд напередодні зустрічі союзників у Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми бачимо, як інфраструктура просувається все далі й далі на північ, а геополітичне середовище стає дедалі складнішим. Ми проведемо подальше обговорення того, як НАТО зможе враховувати нові загрози, зокрема в Арктиці – сказала Ананд в інтерв’ю Bloomberg News.

Арктичний напрямок дедалі більше стає частиною порядку денного НАТО: після вступу Фінляндії у 2023 році та Швеції у 2024-му сім із восьми арктичних держав тепер є членами альянсу, що підсилює важливість колективної оборони в регіоні.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раніше заявив, що альянсу потрібна спеціальна арктична стратегія з чітко визначеними цільовими можливостями. Арктичні держави прагнуть, щоб їхній внесок у регіональну оборону було відображено у цих нових вимогах.

Ананд повідомила, що вже обговорила з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яке місце Арктика має зайняти у бюджетних цілях альянсу, та запросила його відвідати канадську Далеку Північ. Питання арктичної безпеки вона підніме й під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у середу.

Колись "зона низької напруженості", Арктика нині перетворюється на один із ключових вузлів конкуренції між глобальними гравцями, оскільки танення льодів відкриває нові маршрути, а росія та Китай активно нарощують присутність у регіоні.

