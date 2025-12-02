Канада призывает НАТО уделить больше внимания арктическим угрозам – МИД страны

Канада усиливает давление на союзников по НАТО, требуя более системного подхода к безопасности в Арктике на фоне стремительных геополитических изменений в регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Анита Ананд накануне встречи союзников в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Мы видим, как инфраструктура продвигается все дальше и дальше на север, а геополитическая среда становится все сложнее. Мы проведем дальнейшее обсуждение того, как НАТО сможет учитывать новые угрозы, в частности в Арктике – сказала Ананд в интервью Bloomberg News.

Арктическое направление все больше становится частью повестки дня НАТО: после вступления Финляндии в 2023 году и Швеции в 2024-м семь из восьми арктических государств теперь являются членами альянса, что усиливает важность коллективной обороны в регионе.

В попытке обойти западные ограничения: санкционированный СПГ РФ в Арктике увеличивает свой экспорт

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что альянсу нужна специальная арктическая стратегия с четко определенными целевыми возможностями. Арктические государства стремятся, чтобы их вклад в региональную оборону был отражен в этих новых требованиях.

Ананд сообщила, что уже обсудила с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, какое место Арктика должна занять в бюджетных целях альянса, и пригласила его посетить канадский Дальний Север. Вопрос арктической безопасности она поднимет и во время встречи министров иностранных дел НАТО в среду.

Когда-то "зона низкой напряженности", Арктика ныне превращается в один из ключевых узлов конкуренции между глобальными игроками, поскольку таяние льдов открывает новые маршруты, а Россия и Китай активно наращивают присутствие в регионе.

Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg