Канада призывает НАТО уделить больше внимания арктическим угрозам – МИД страны
Киев • УНН
Канада призывает НАТО к более системному подходу к безопасности в Арктике на фоне геополитических изменений. Министр иностранных дел Анита Ананд поднимет этот вопрос на встрече министров НАТО.
Канада усиливает давление на союзников по НАТО, требуя более системного подхода к безопасности в Арктике на фоне стремительных геополитических изменений в регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Анита Ананд накануне встречи союзников в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Мы видим, как инфраструктура продвигается все дальше и дальше на север, а геополитическая среда становится все сложнее. Мы проведем дальнейшее обсуждение того, как НАТО сможет учитывать новые угрозы, в частности в Арктике
Арктическое направление все больше становится частью повестки дня НАТО: после вступления Финляндии в 2023 году и Швеции в 2024-м семь из восьми арктических государств теперь являются членами альянса, что усиливает важность коллективной обороны в регионе.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что альянсу нужна специальная арктическая стратегия с четко определенными целевыми возможностями. Арктические государства стремятся, чтобы их вклад в региональную оборону был отражен в этих новых требованиях.
Ананд сообщила, что уже обсудила с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, какое место Арктика должна занять в бюджетных целях альянса, и пригласила его посетить канадский Дальний Север. Вопрос арктической безопасности она поднимет и во время встречи министров иностранных дел НАТО в среду.
Когда-то "зона низкой напряженности", Арктика ныне превращается в один из ключевых узлов конкуренции между глобальными игроками, поскольку таяние льдов открывает новые маршруты, а Россия и Китай активно наращивают присутствие в регионе.
