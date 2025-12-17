Канада откроет новые консульства в Гренландии и на Аляске

$42.180.06
49.670.01
ukenru
08:46 • 1678 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 6402 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 7490 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 20500 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 40213 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 34098 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 35903 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30981 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28338 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28852 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.8м/с
89%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 12913 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 14303 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 20431 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 9604 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 13711 просмотра
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 7386 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 30049 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 44113 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 46288 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 86043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Николас Мадуро
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 4878 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 49365 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 66828 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 66447 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 69899 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Шахед-136

Канада откроет новые консульства в Гренландии и на Аляске

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Канада планирует открыть два новых консульства в Гренландии и на Аляске, что является частью стратегии усиления своего присутствия в Арктике. Министр иностранных дел Анита Ананд подчеркнула возрастающее стратегическое значение региона, учитывая продвижение российской инфраструктуры и таяние полярных льдов.

Канада откроет новые консульства в Гренландии и на Аляске

Канада планирует открыть два новых консульства в Гренландии и на Аляске в рамках стратегии по усилению своего присутствия в Арктике. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

О планах открытия консульств сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. По ее словам, Арктика является главным приоритетом внешней политики страны.

Канада и ранее планировала открыть консульство в Нууке, Гренландия - в ноябре, однако открытие было отложено из-за непогоды. Сейчас даты открытия консульства в Анкоридже нет. Также Анита Ананд подчеркнула рост стратегического значения региона.

Этот регион сейчас чрезвычайно важен, поскольку мы видим, как российская инфраструктура продвигается все дальше и дальше на север, а по Северо-Западному проходу становится легче передвигаться из-за таяния полярных ледников

- говорит чиновница.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни пообещал усилить военное присутствие и присутствие в сфере безопасности Канады в Арктике. Регион вызывает все больший интерес со стороны США, России и Китая. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии - полуавтономной территории Дании.

Ананд сообщила, что говорила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и призвала его укрепить ресурсы в Арктике.

Мой вопрос к нему был: "Что конкретно сделает НАТО?" Потому что Канада собирается усилить свое присутствие в Арктике

- сказал Ананд, имея в виду планы Карни увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны в этом году и до 5% к 2035 году.

Кроме того, Анита Ананд планирует пригласить группу министров иностранных дел посетить канадскую Арктику следующим летом.

Напомним

Канада призывает НАТО к более системному подходу к безопасности в Арктике на фоне геополитических изменений. Министр иностранных дел Анита Ананд поднимет этот вопрос на встрече министров НАТО.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Дипломатка
Аляска
Гренландия
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Канада
Китай
Соединённые Штаты