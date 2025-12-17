Канада откроет новые консульства в Гренландии и на Аляске

Канада планирует открыть два новых консульства в Гренландии и на Аляске в рамках стратегии по усилению своего присутствия в Арктике. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

О планах открытия консульств сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. По ее словам, Арктика является главным приоритетом внешней политики страны.

Канада и ранее планировала открыть консульство в Нууке, Гренландия - в ноябре, однако открытие было отложено из-за непогоды. Сейчас даты открытия консульства в Анкоридже нет. Также Анита Ананд подчеркнула рост стратегического значения региона.

Этот регион сейчас чрезвычайно важен, поскольку мы видим, как российская инфраструктура продвигается все дальше и дальше на север, а по Северо-Западному проходу становится легче передвигаться из-за таяния полярных ледников - говорит чиновница.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни пообещал усилить военное присутствие и присутствие в сфере безопасности Канады в Арктике. Регион вызывает все больший интерес со стороны США, России и Китая. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии - полуавтономной территории Дании.

Ананд сообщила, что говорила с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и призвала его укрепить ресурсы в Арктике.

Мой вопрос к нему был: "Что конкретно сделает НАТО?" Потому что Канада собирается усилить свое присутствие в Арктике - сказал Ананд, имея в виду планы Карни увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны в этом году и до 5% к 2035 году.

Кроме того, Анита Ананд планирует пригласить группу министров иностранных дел посетить канадскую Арктику следующим летом.

Напомним

Канада призывает НАТО к более системному подходу к безопасности в Арктике на фоне геополитических изменений. Министр иностранных дел Анита Ананд поднимет этот вопрос на встрече министров НАТО.