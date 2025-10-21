$41.760.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Налог на OLX": в Раде развеяли мифы и разъяснили смысл изменений

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

В Украине планируют ввести налогообложение доходов от продажи товаров на цифровых платформах, если сумма превышает 2 тыс. евро в год. Законопроект №14025, который может заработать с 2026 года, предусматривает, что платформы станут налоговыми агентами.

"Налог на OLX": в Раде развеяли мифы и разъяснили смысл изменений

Идея законопроекта №14025 заключается в том, чтобы цифровые платформы стали налоговыми агентами. Будут облагаться налогом только суммы свыше 2 тыс. евро в год, если человек продал на 1 999 евро, то он ничего платить не будет. Об этом сообщила нардеп, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Идея законопроекта (№14025 - ред.) заключается в том, чтобы онлайн-платформы стали налоговыми агентами. Речь идет не о досках объявлений, как те, которыми люди пользуются, чтобы продать свои ковры, какие-то другие вещи, или сдать квартиру в аренду, когда сделки осуществляются напрямую и деньги перечисляются напрямую продавцу. А речь идет именно о цифровых платформах. Здесь государство стремится сделать так, чтобы эти цифровые платформы стали налоговыми агентами. Если продажа осуществляется на сумму более 2 тыс. евро в год, то это лицо, получающее доход от этой продажи, уплатило 5% сбор и еще 5% военный сбор

- рассказала Смаглюк.

Мифы и опасения граждан

Смаглюк подчеркнула, что будет облагаться налогом доход, который достигает более 2 тыс. евро в год.

Что касается опасений граждан о том, что их подержанные вещи будут облагаться налогом, то есть доход с них будет облагаться налогом, то это неправда, потому что будут облагаться налогом только суммы свыше 2 тыс. евро в год, если человек продал на 1 999 евро, то он ничего платить не будет

- пояснила Смаглюк.

Она подчеркнула, что народное название законопроекта - "налог на OLX" не совсем соответствует действительности.

Потому что это (OLX – ред.) просто сайт с объявлением. Когда человек подает объявление, с ним связывается потенциальный покупатель и напрямую ему оплачивает, то это вообще не ложится в систему и идею этого законопроекта. Но маркетплейсы – это такие структуры, которые предлагают товары и через них происходит оплата, именно через маркетплейс. То есть мы напрямую продавцу не платим. Мы сначала платим маркетплейсу и эти маркетплейсы будут налоговыми агентами

 - сказала Смаглюк.

Кроме того, она отметила, что если торговля системная и продажа осуществляется на сумму более 2 тыс. евро в год, то человек должен обеспечить себе открытие отдельного счета в банке и он будет доступен маркетплейсу, как налоговому агенту.

Через него налоговая будет иметь доступ к тому, сколько доходов получило то или иное лицо

 - добавила Смаглюк.

Когда может заработать законопроект

По словам нардепа, Верховная Рада на этой неделе должна рассмотреть в первом чтении законопроект №14025, который предусматривает введение налогообложения доходов граждан от продажи товаров и оказания услуг через цифровые платформы.

Смаглюк отметила, что в случае принятия законопроекта в целом в этом году законопроект заработает с 1 января 2026 года.

Европейская бизнес-ассоциация, Европейский Союз поддерживают это и мы его доработаем так, чтобы люди, которые продают не системно, подержанные вещи, или новые вещи на небольшие суммы и имеют менее трех операций в год, не беспокоились об этом и это их не коснется. Это коснется системных продавцов, которые избегают налогообложения, не зарегистрированы как физические лица, предприниматели или как общество с ограниченной ответственностью для того, чтобы их контролировать и настраивать на прозрачный сбор

- заявила нардеп.

Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"15.09.25, 21:26 • 4444 просмотра

Дополнение

Комитет по вопросам налогов поддержал к первому чтению законопроект №14025, который предусматривает введение налогообложения доходов граждан от продажи товаров и оказания услуг через цифровые платформы.

В решение комитета внесли два изменения:

  • налоговая льгота (то есть что не является облагаемым доходом) будет не с дохода до 36 тыс. грн, а до 2 000 евро;
    • вступит в силу после присоединения Налоговой к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

      В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он разработан с целью обеспечения внедрения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и с целью гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.

      Анна Мурашко

      ОбществоЭкономикаПолитика
      Ольга Василевская-Смаглюк
      Верховная Рада
      Европейский Союз
      Украина