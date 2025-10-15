$41.750.14
Комітет підтримав законопроєкт про "податок на OLX"

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Комітет з питань податків підтримав законопроєкт №14025, що передбачає оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через цифрові платформи. Мінфін планує залучити 14 млрд грн додаткових податків за рік.

Комітет підтримав законопроєкт про "податок на OLX"

Комітет з питань податків підтримав до першого читання законопроєкт №14025, який передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Комітет з питань податків підтримав до першого читання законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. В народі "податок на OLX", - написав Железняк.

Він зазначив, що проголосувало "за" - 15 нардепів, утрималися – 4.

Мінфін планує зібрати за рік 14 млрд грн додаткових податків. Які вже заклали в Бюджет 2026 і тому будуть розглядати вже 21-24 жовтня разом.

За словами Железняка, в рішення комітету внесли дві зміни:

  • податкова пільга (тобто що не є оподатковуваним доходом ) буде не з доходу до 36 тис. грн, а до 2 000 євро;
    • вступить в силу після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

      Я не буду голосувати за таку версію, поки не буде декриміналізація 301 статті щодо декриміналізації дорослого контенту. Інакше це якесь лицемірство…. І подарунок нашим правоохоронцям переліку всіх українок, яких вони підуть одразу "білетити

      - заявив Железняк.

      Доповнення

      До Верховної Ради України внесли на розгляд законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи.

      В пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що він розроблений з метою забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та з метою гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР. 

      Передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5 % має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно всім таким вимогам:

      • платник податку має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та повідомляє кожного підзвітного оператора платформи, з яким укладено договір щодо надання доступу до платформи, про номер (реквізити) поточного рахунку, через який здійснюються розрахунки під час здійснення звітної діяльності;
        • здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно у грошовій формі – готівковій або безготівковій – з використанням поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;
          • щодо платника податків не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом України «Про санкції»;
            • не є самозайнятою особою відповідно до Кодексу;· не використовує працю найманих осіб;
              • обсяг доходу, отриманий фізичною особою – підзвітним продавцем протягом календарного року від здійснення звітної діяльності, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (близько 6,7 мільйонів гривень станом на 01.01.2025);
                • не здійснює продаж підакцизних товарів.

                  Нагадаємо

                  Кабінет міністрів планує залучити понад 22 млрд гривень у наступному році від оподаткування онлайн-платформ та введення акцизного податку на солодкі напої.

                  Анна Мурашко

