Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Комитет по вопросам налогов поддержал законопроект №14025, предусматривающий налогообложение доходов граждан от продажи товаров и услуг через цифровые платформы. Минфин планирует привлечь 14 млрд грн дополнительных налогов за год.

Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"

Комитет по вопросам налогов поддержал к первому чтению законопроект №14025, который предусматривает введение налогообложения доходов граждан от продажи товаров и предоставления услуг через цифровые платформы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Комитет по вопросам налогов поддержал к первому чтению законопроект №14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В народе "налог на OLX", - написал Железняк.

Он отметил, что проголосовали "за" - 15 нардепов, воздержались – 4.

Минфин планирует собрать за год 14 млрд грн дополнительных налогов. Которые уже заложили в Бюджет 2026 и поэтому будут рассматривать уже 21-24 октября вместе.

По словам Железняка, в решение комитета внесли два изменения:

  • налоговая льгота (то есть что не является налогооблагаемым доходом) будет не с дохода до 36 тыс. грн, а до 2 000 евро;
    • вступит в силу после присоединения Налоговой к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

      Я не буду голосовать за такую версию, пока не будет декриминализация 301 статьи по декриминализации взрослого контента. Иначе это какое-то лицемерие…. И подарок нашим правоохранителям перечня всех украинок, которых они пойдут сразу "билетить

      - заявил Железняк.

      Бюджет-2026: правительство планирует привлечь более 22 млрд гривен от налога на OLX и введения "акциза на сладкую воду"15.09.25, 21:26 • 4417 просмотров

      Дополнение

      В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы.

      В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он разработан с целью обеспечения внедрения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и с целью гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. 

      Предусмотрено, что право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по ставке 5 % имеет налогоплательщик-резидент, достигший 18 лет и отвечающий одновременно всем следующим требованиям:

      • налогоплательщик имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и сообщает каждого подотчетного оператора платформы, с которым заключен договор о предоставлении доступа к платформе, о номере (реквизитах) текущего счета, через который осуществляются расчеты при осуществлении отчетной деятельности;
        • осуществляет расчеты при осуществлении отчетной деятельности исключительно в денежной форме – наличной или безналичной – с использованием текущего счета, открытого специально для целей осуществления отчетной деятельности;
          • в отношении налогоплательщика не принято решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в порядке, установленном Законом Украины «О санкциях»;
            • не является самозанятым лицом в соответствии с Кодексом;· не использует труд наемных лиц;
              • объем дохода, полученный физическим лицом – подотчетным продавцом в течение календарного года от осуществления отчетной деятельности, не может превышать 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (около 6,7 миллионов гривен по состоянию на 01.01.2025);
                • не осуществляет продажу подакцизных товаров.

                  Напомним

                  Кабинет министров планирует привлечь более 22 млрд гривен в следующем году от налогообложения онлайн-платформ и введения акцизного налога на сладкие напитки.

                  Анна Мурашко

                  ЭкономикаПолитика
                  Верховная Рада
                  Европейский Союз
                  Ярослав Железняк