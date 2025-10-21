$41.760.03
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7738 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 12997 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13329 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14896 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14976 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14209 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27739 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20296 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17165 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Податок на OLX": у Раді розвіяли міфи і роз'яснили сенс змін

Київ • УНН

 • 1742 перегляди

В Україні планують запровадити оподаткування доходів з продажу товарів на цифрових платформах, якщо сума перевищує 2 тис. євро на рік. Законопроєкт №14025, який може запрацювати з 2026 року, передбачає, що платформи стануть податковими агентами.

"Податок на OLX": у Раді розвіяли міфи і роз'яснили сенс змін

Ідея законопроєкту №14025 полягає в тому, щоб цифрові платформи стали податковими агентами. Будуть оподатковуватися тільки суми у понад 2 тис. євро на рік, якщо людина продала на 1 999 євро, то вона нічого платити не буде. Про це повідомила нардепка, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ідея законопроєкту (№14025 - ред.) полягає в тому, щоб онлайн-платформи стали податковими агентами. Мова йде не про дошки оголошень, як то ті, якими люди користуються, щоб продати свої килими, якісь інші речі, чи здати квартиру в оренду, коли угоди здійснюються на пряму й гроші перераховуються на пряму продавцю. А мова йде саме про цифрові платформи. Тут держава прагне зробити так, щоб ці цифрові платформи стали податковими агентами. Якщо продаж здійснюється на суму понад 2 тис. євро на рік, то ця особа яка отримує дохід від цього продажу сплатила 5% збір й ще 5% військовий збір

- розповіла Смаглюк.

Міфи та побоювання громадян

Смаглюк наголосила, що буде оподатковуватися дохід який сягає понад 2 тис. євро на рік.

Що стосується побоювань громадян про те, що їх вживані речі будуть оподатковуватися, тобто дохід з них буде оподатковуватися, то це не правда, тому що будуть оподатковуватися тільки суми у понад 2 тис. євро на рік, якщо людина продала на 1 999 євро, то вона нічого платити не буде

- пояснила Смаглюк.

Вона наголосила, що народна назва законопроєкту - "податок на OLX" не зовсім відповідає дійсності.

Тому що це (OLX – ред.) просто сайт з оголошенням. Коли людина подає оголошення, з нею зв'язується потенційний покупець й на пряму їй оплачує, то це взагалі не лягає в систему та ідею цього законопроєкту. Але маркетплейси – це такі структури, які пропонують товари й через них відбувається оплата, саме через маркетплейс. Тобто ми на пряму продавцю не платимо. Ми спочатку сплачуємо маркетплейсу й ці маркетплейси будуть податковими агентами

 - сказала Смаглюк.

Окрім того, вона зазначила, що якщо торгівля системна й продаж здійснюється на суму в понад 2 тис. євро на рік, то людина має забезпечити собі відкриття окремого рахунку в банку й він буде доступний маркетплейсу, як податковому агенту.

Через нього податкова матиме доступ до того скільки доходів отримала та чи інша особа

 - додала Смаглюк.

Коли може запрацювати законопроєкт

За словами нардепки, Верховна Рада на цьому тижні маж розглянути в першому читанні законопроєкт №14025, який передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.

Смаглюк зазначила, що у разі ухвалення законопроєкту в цілому у цьому році законопроєкт запрацює з 1 січня 2026 року.

Європейська бізнес-асоціація, Європейський Союз підтримують це й ми його доопрацюємо так, щоб люди, які продають не системно, вживані речі, або нові речі на невеликі суми й мати менш ніж три операції на рік, не переймалися цим й це їх не торкнеться. Це торкнеться системних продавців, які уникають оподаткування, не зареєстровані як фізичні особи, підприємці або як товариство з обмеженою відповідальністю для того, щоб їх контролювати й налаштовувати на прозорий збір

- заявила нардепка.

Доповнення

Комітет з питань податків підтримав до першого читання законопроєкт №14025, який передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.

В рішення комітету внесли дві зміни:

  • податкова пільга (тобто що не є оподатковуваним доходом) буде не з доходу до 36 тис. грн, а до 2 000 євро;
    • вступить в силу після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

      В пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що він розроблений з метою забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та з метою гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

      Анна Мурашко

      СуспільствоЕкономікаПолітика
      Ольга Василевская-Смаглюк
      Верховна Рада України
      Європейський Союз
      Україна