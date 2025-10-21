"Податок на OLX": у Раді розвіяли міфи і роз'яснили сенс змін
Київ • УНН
В Україні планують запровадити оподаткування доходів з продажу товарів на цифрових платформах, якщо сума перевищує 2 тис. євро на рік. Законопроєкт №14025, який може запрацювати з 2026 року, передбачає, що платформи стануть податковими агентами.
Ідея законопроєкту №14025 полягає в тому, щоб цифрові платформи стали податковими агентами. Будуть оподатковуватися тільки суми у понад 2 тис. євро на рік, якщо людина продала на 1 999 євро, то вона нічого платити не буде. Про це повідомила нардепка, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ідея законопроєкту (№14025 - ред.) полягає в тому, щоб онлайн-платформи стали податковими агентами. Мова йде не про дошки оголошень, як то ті, якими люди користуються, щоб продати свої килими, якісь інші речі, чи здати квартиру в оренду, коли угоди здійснюються на пряму й гроші перераховуються на пряму продавцю. А мова йде саме про цифрові платформи. Тут держава прагне зробити так, щоб ці цифрові платформи стали податковими агентами. Якщо продаж здійснюється на суму понад 2 тис. євро на рік, то ця особа яка отримує дохід від цього продажу сплатила 5% збір й ще 5% військовий збір
Міфи та побоювання громадян
Смаглюк наголосила, що буде оподатковуватися дохід який сягає понад 2 тис. євро на рік.
Що стосується побоювань громадян про те, що їх вживані речі будуть оподатковуватися, тобто дохід з них буде оподатковуватися, то це не правда, тому що будуть оподатковуватися тільки суми у понад 2 тис. євро на рік, якщо людина продала на 1 999 євро, то вона нічого платити не буде
Вона наголосила, що народна назва законопроєкту - "податок на OLX" не зовсім відповідає дійсності.
Тому що це (OLX – ред.) просто сайт з оголошенням. Коли людина подає оголошення, з нею зв'язується потенційний покупець й на пряму їй оплачує, то це взагалі не лягає в систему та ідею цього законопроєкту. Але маркетплейси – це такі структури, які пропонують товари й через них відбувається оплата, саме через маркетплейс. Тобто ми на пряму продавцю не платимо. Ми спочатку сплачуємо маркетплейсу й ці маркетплейси будуть податковими агентами
Окрім того, вона зазначила, що якщо торгівля системна й продаж здійснюється на суму в понад 2 тис. євро на рік, то людина має забезпечити собі відкриття окремого рахунку в банку й він буде доступний маркетплейсу, як податковому агенту.
Через нього податкова матиме доступ до того скільки доходів отримала та чи інша особа
Коли може запрацювати законопроєкт
За словами нардепки, Верховна Рада на цьому тижні маж розглянути в першому читанні законопроєкт №14025, який передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.
Смаглюк зазначила, що у разі ухвалення законопроєкту в цілому у цьому році законопроєкт запрацює з 1 січня 2026 року.
Європейська бізнес-асоціація, Європейський Союз підтримують це й ми його доопрацюємо так, щоб люди, які продають не системно, вживані речі, або нові речі на невеликі суми й мати менш ніж три операції на рік, не переймалися цим й це їх не торкнеться. Це торкнеться системних продавців, які уникають оподаткування, не зареєстровані як фізичні особи, підприємці або як товариство з обмеженою відповідальністю для того, щоб їх контролювати й налаштовувати на прозорий збір
Доповнення
Комітет з питань податків підтримав до першого читання законопроєкт №14025, який передбачає запровадження оподаткування доходів громадян від продажу товарів та надання послуг через цифрові платформи.
В рішення комітету внесли дві зміни:
- податкова пільга (тобто що не є оподатковуваним
доходом) буде не з доходу до 36 тис. грн, а до 2 000 євро;
- вступить в силу після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
В пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що він розроблений з метою забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та з метою гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.