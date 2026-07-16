Фракция "Слуга народа" единогласно проголосовала за пакет министров Кабмина, но без Минобороны и МИД - нардеп
Киев • УНН
Фракция «Слуга народа» единогласно поддержала пакет министров Кабмина. Кандидаты на министров обороны и иностранных дел не рассматривались, поскольку это исключительные полномочия Президента.
Фракция "Слуга народа", формирующая монобольшинство в парламенте, единогласно проголосовала по пакету министров Кабмина, но о кандидатах на министров обороны и иностранных дел речь не идет, поскольку это исключительные полномочия Президента, сообщила нардеп от фракции Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях, добавив, что, по ее информации, представление на министра обороны от Президента в ВР еще не поступало, пишет УНН.
Фракция проголосовала единогласно по пакету министров Кабмина. Напомню, о кандидатах на министров обороны и иностранных дел речь не шла. Это голосуется отдельно, потому что по ним отдельная процедура, так как это исключительные полномочия Президента. По моей информации, представление на министра обороны от Президента в ВР еще не поступало
По ее словам, если такое представление поступит, "то соберется профильный комитет ВРУ по безопасности и обороне и будет рассматривать это представление". "Только после этого соберется фракция и далее в зал, по процедуре", - отметила она.
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