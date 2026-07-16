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Фракция "Слуга народа" единогласно проголосовала за пакет министров Кабмина, но без Минобороны и МИД - нардеп

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Фракция «Слуга народа» единогласно поддержала пакет министров Кабмина. Кандидаты на министров обороны и иностранных дел не рассматривались, поскольку это исключительные полномочия Президента.

Фракция "Слуга народа" единогласно проголосовала за пакет министров Кабмина, но без Минобороны и МИД - нардеп

Фракция "Слуга народа", формирующая монобольшинство в парламенте, единогласно проголосовала по пакету министров Кабмина, но о кандидатах на министров обороны и иностранных дел речь не идет, поскольку это исключительные полномочия Президента, сообщила нардеп от фракции Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях, добавив, что, по ее информации, представление на министра обороны от Президента в ВР еще не поступало, пишет УНН.

Фракция проголосовала единогласно по пакету министров Кабмина. Напомню, о кандидатах на министров обороны и иностранных дел речь не шла. Это голосуется отдельно, потому что по ним отдельная процедура, так как это исключительные полномочия Президента. По моей информации, представление на министра обороны от Президента в ВР еще не поступало

- написала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, если такое представление поступит, "то соберется профильный комитет ВРУ по безопасности и обороне и будет рассматривать это представление". "Только после этого соберется фракция и далее в зал, по процедуре", - отметила она.

Спикер ВР готов к консультациям по кандидатуре министра обороны после назначения премьера - нардеп16.07.26, 11:44 • 1102 просмотра

Юлия Шрамко

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