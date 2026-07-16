Спикер ВР готов к консультациям по кандидатуре министра обороны после назначения премьера - нардеп
Киев • УНН
Глава Верховной Рады после обращения согласился провести консультации с Президентом по кандидатуре министра обороны, но только после назначения Премьер-министра. Ранее сообщалось, что Зеленский предложит на эту должность Игоря Клименко.
Глава Верховной Рады после обращения инициировать консультации парламентских фракций и групп с Президентом относительно будущей кандидатуры министра обороны сообщил, что такие консультации проведут после назначения Премьер-министра, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.
Перед началом работы Рады объявил обращение к главе парламента услышать людей и инициировать консультации парламентских фракций и групп с Президентом относительно будущей кандидатуры министра обороны. Глава Рады сообщил, что проведем такие консультации после назначения Премьер-министра
Нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях также указал, что "неизвестно, будут ли сегодня рассматривать назначение министра обороны. Этот вопрос пока остается открытым".
Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк отметила в соцсетях, что "по голосованию за министра обороны будет отдельное заседание фракции Слуг народа. После голосования за новое правительство".
Напомним
Нардеп Железняк сообщил накануне, что Президент Зеленский предложит на должность министра обороны Игоря Клименко, который возглавлял МВД. "Зеленский сказал, что не может выбирать между Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК", сообщил Железняк.
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