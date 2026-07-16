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ВР начала рассмотрение назначения Корецкого на пост премьера

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Верховной Раде начали рассмотрение кандидатуры Сергея Корецкого на пост Премьер-министра. Перед этим парламент принял обращение к МОК относительно продления отстранения спортсменов рф и беларуси.

ВР начала рассмотрение назначения Корецкого на пост премьера

В зале Верховной Рады началось рассмотрение вопроса о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра, пишет УНН.

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Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "Премьера представляет представитель Президента в Раде". "Я так понимаю, что выступление Президента сегодня не предусматривается", - написал он в соцсетях.

"Глава парламента подтвердил - будет представление только от представителя Президента в Раде. Сейчас выступление Корецкого", - добавил он.

По оценкам Железняка, "назначение Премьера - это час. А потом пауза на внесение министров на 3 часа".

По данным нардепа Алексея Гончаренко, во время выступления Корецкий указал: "Я осознаю, что эта зима может быть сложнее".

Перед рассмотрением вопроса о Премьере ВР сделала обращение к МОК относительно продления отстранения спортсменов рф и беларуси постановлением №15391. За проголосовали 245 народных депутатов. Документ одобряет официальное обращение к Международному олимпийскому комитету и международным спортивным федерациям с призывом продолжать блокирование участия атлетов из российской федерации и республики беларусь в международных спортивных соревнованиях. Такое отстранение предлагают сохранить до полного прекращения вооруженной агрессии рф против Украины.

Также во время заседания, как указал Железняк, стало известно, что народный депутат Никита Патураев "слагает мандат депутата незамедлительно". "Насколько понятно, это в связи с несогласием с кадровой политикой коалиции", - отметил Железняк.

Напомним

Перед этим парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра, представление относительно чего накануне в парламент внес Президент.  

Юлия Шрамко

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