БЭБ предотвратило растрату 18 млн грн на ремонте поврежденного войной дома
Киев • УНН
Аналитики БЭБ выявили завышение цен на строительные материалы при капитальном ремонте многоквартирного дома в Киевской области. После их рекомендаций стоимость закупки была снижена, что сэкономило 18 млн грн бюджетных средств.
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растраты более 18 млн грн из местного бюджета во время проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате военной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.
По результатам информационно-аналитической работы сотрудники Территориального управления установили риск завышения цен на основные строительные материалы, указанные в сметной документации тендерной закупки
Детали
Аналитики БЭБ направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг на проведение капитального ремонта здания.
Заказчик учел рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. В результате таких действий и при содействии руководства Киевской областной государственной администрации, предотвращена растрата более 18 млн грн из местного бюджета.
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