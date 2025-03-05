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БЭБ предотвратило растрату 18 млн грн на ремонте поврежденного войной дома

Киев • УНН

 • 14957 просмотра

Аналитики БЭБ выявили завышение цен на строительные материалы при капитальном ремонте многоквартирного дома в Киевской области. После их рекомендаций стоимость закупки была снижена, что сэкономило 18 млн грн бюджетных средств.

БЭБ предотвратило растрату 18 млн грн на ремонте поврежденного войной дома

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растраты более 18 млн грн из местного бюджета во время проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате военной агрессии рф против Украины. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.

По результатам информационно-аналитической работы сотрудники Территориального управления установили риск завышения цен на основные строительные материалы, указанные в сметной документации тендерной закупки

- говорится в сообщении.

Детали

Аналитики БЭБ направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке услуг  на проведение капитального ремонта здания.

Заказчик учел рекомендации аналитиков и принял решение о снижении стоимости закупки. В результате таких действий и при содействии руководства Киевской областной государственной администрации, предотвращена растрата более 18 млн грн из местного бюджета.

Более 40 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ сообщило подозрение одному из крупнейших застройщиков Закарпатья23.01.25, 23:25 • 32284 просмотра

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