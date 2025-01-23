Более 40 млн грн неуплаченных налогов: БЭБ сообщило подозрение одному из крупнейших застройщиков Закарпатья
Киев • УНН
Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при продаже 62 объектов недвижимости. Застройщик продавал квартиры и паркоместа за наличные, а затем разрывал договоры, регистрируя имущество по заниженным ценам.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Закарпатской области сообщили о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом говорится на сайте БЭБ Украины, передает УНН.
Детали
Следствием установлено, что в течение 6 лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные. В дальнейшем, с целью сокрытия полученных доходов, договоры на продажу с владельцами объектов недвижимого имущества разрывались.
Право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо, были зарегистрированы на физических лиц, путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Право собственности на объекты недвижимости оформлялось по значительно более низким ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не соответствовало действительности, а полученные ранее застройщиком средства фактически не возвращались покупателям
Кроме того, удалось выяснить, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъект хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.
Такая схема дала возможность застройщику уклониться от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах. Часть недвижимого имущества - арестована.
Напомним
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