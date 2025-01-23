Понад 40 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило підозру одному з найбільших забудовників Закарпаття

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться на сайті БЕБ України, передає УНН.

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Слідством встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям - повідомили в БЕБ України.

Окрім того, вдалося з'ясувати, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.

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