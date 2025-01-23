Понад 40 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило підозру одному з найбільших забудовників Закарпаття

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 14690 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 91954 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 125641 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 123830 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142528 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172021 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219694 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176189 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151687 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125388 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144124 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144313 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 143825 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138103 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121119 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 5125 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193419 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191688 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323078 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 2997 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 57190 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 85603 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 83297 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144313 перегляди
Актуальне
Понад 40 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило підозру одному з найбільших забудовників Закарпаття

Понад 40 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило підозру одному з найбільших забудовників Закарпаття

Київ • УНН

 • 32255 перегляди

Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків при продажі 62 об'єктів нерухомості. Забудовник продавав квартири та паркомісця за готівку, а потім розривав договори, реєструючи майно за заниженими цінами.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться на сайті БЕБ України, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям

- повідомили в БЕБ України.

Окрім того, вдалося з'ясувати, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.

Нагадаємо

Шахраї зі звʼязками з офшорами на Кіпрі намагалися отримати доступ до понад 376 млн грн, які Київська обласна державна адміністрація планує виділити на відновлення багатоквартирного будинку у Бродянці на Київщині, що постраждав від збройної агресії росії

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
kiprКіпр
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами