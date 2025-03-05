БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку
Київ • УНН
Аналітики БЕБ виявили завищення цін на будматеріали при капремонті багатоквартирного будинку в Київській області. Після їх рекомендацій вартість закупівлі було знижено, що зберегло 18 млн грн бюджетних коштів.
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, який постраждав внаслідок військової агресії рф проти України. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.
За результатами інформаційної-аналітичної роботи співробітники Територіального управління встановили ризик завищення цін на основні будівельні матеріали, що зазначені в кошторисній документації тендерної закупівлі
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Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг на проведення капітального ремонту будівлі.
Замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. В результаті таких дій та за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації, упереджено розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.
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