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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

Аналітики БЕБ виявили завищення цін на будматеріали при капремонті багатоквартирного будинку в Київській області. Після їх рекомендацій вартість закупівлі було знижено, що зберегло 18 млн грн бюджетних коштів.

БЕБ запобігло розтраті 18 млн грн на ремонті пошкодженого війною будинку

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, який постраждав внаслідок військової агресії рф проти України. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.

За результатами інформаційної-аналітичної роботи співробітники Територіального управління встановили ризик завищення цін на основні будівельні матеріали, що зазначені в кошторисній документації тендерної закупівлі

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг  на проведення капітального ремонту будівлі.

Замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. В результаті таких дій та за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації, упереджено розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.

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