В ВР встретились с правительством по Бюджету, непокрытый дефицит 23,5 млрд евро - нардеп
Киев • УНН
Потребности бюджета оценивают в 175,4 млрд евро, из которых 133 млрд составляет оборона. Источники покрытия дефицита в размере 23,5 млрд евро не подтверждены.
Парламентская фракция "Слуга народа" провела встречу с правительственными чиновниками, на которой обсудили финансирование госбюджета, в том числе на следующий год, и потребность в 175,4 млрд евро, до 76% из которых — на оборону, стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов, а 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время не имеют подтверждённых источников покрытия, сообщила депутат от фракции Ольга Василевская-Смаглюк во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Вчера на заседании нашей фракции с участием премьера и министра финансов обсуждали сложную ситуацию с финансированием государственного бюджета. Согласно представленным расчётам, общая потребность составляет 175,4 млрд евро. Из них 133 млрд евро — общая стоимость потребностей обороны. Согласно расчётам, озвученным на заседании, с 2022 года стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов. В 2027 году она может достичь 153 млрд евро
Среди других расходов, по её словам, — 10 млрд евро на социальную сферу, по 6,1 млрд на образование и медицину, 2,4 млрд на содержание государственного сектора и 11,2 млрд на обслуживание внешнего долга.
При этом 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время вообще не имеют подтверждённых источников покрытия или гарантий партнёров
Напомним
Миссия МВФ накануне начала переговоры с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, сосредоточившись на экономических перспективах, обязательствах по реформам в рамках программы EFF и проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год.
Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по реформам и Бюджету-202731.08.26, 16:46 • 2540 просмотров