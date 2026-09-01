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В ВР встретились с правительством по Бюджету, непокрытый дефицит 23,5 млрд евро - нардеп

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Потребности бюджета оценивают в 175,4 млрд евро, из которых 133 млрд составляет оборона. Источники покрытия дефицита в размере 23,5 млрд евро не подтверждены.

В ВР встретились с правительством по Бюджету, непокрытый дефицит 23,5 млрд евро - нардеп

Парламентская фракция "Слуга народа" провела встречу с правительственными чиновниками, на которой обсудили финансирование госбюджета, в том числе на следующий год, и потребность в 175,4 млрд евро, до 76% из которых — на оборону, стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов, а 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время не имеют подтверждённых источников покрытия, сообщила депутат от фракции Ольга Василевская-Смаглюк во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Вчера на заседании нашей фракции с участием премьера и министра финансов обсуждали сложную ситуацию с финансированием государственного бюджета. Согласно представленным расчётам, общая потребность составляет 175,4 млрд евро. Из них 133 млрд евро — общая стоимость потребностей обороны. Согласно расчётам, озвученным на заседании, с 2022 года стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов. В 2027 году она может достичь 153 млрд евро

— написала Василевская-Смаглюк.

Среди других расходов, по её словам, — 10 млрд евро на социальную сферу, по 6,1 млрд на образование и медицину, 2,4 млрд на содержание государственного сектора и 11,2 млрд на обслуживание внешнего долга.

При этом 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время вообще не имеют подтверждённых источников покрытия или гарантий партнёров

— указала депутат.

Напомним

Миссия МВФ накануне начала переговоры с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, сосредоточившись на экономических перспективах, обязательствах по реформам в рамках программы EFF и проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по реформам и Бюджету-202731.08.26, 16:46 • 2540 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Международный валютный фонд
Ольга Василевская-Смаглюк
Слуга народа
Украина