В ВР встретились с правительством по Бюджету, непокрытый дефицит 23,5 млрд евро - нардеп

Парламентская фракция "Слуга народа" провела встречу с правительственными чиновниками, на которой обсудили финансирование госбюджета, в том числе на следующий год, и потребность в 175,4 млрд евро, до 76% из которых — на оборону, стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов, а 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время не имеют подтверждённых источников покрытия, сообщила депутат от фракции Ольга Василевская-Смаглюк во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Вчера на заседании нашей фракции с участием премьера и министра финансов обсуждали сложную ситуацию с финансированием государственного бюджета. Согласно представленным расчётам, общая потребность составляет 175,4 млрд евро. Из них 133 млрд евро — общая стоимость потребностей обороны. Согласно расчётам, озвученным на заседании, с 2022 года стоимость войны ежегодно растёт примерно на 15–16 млрд долларов. В 2027 году она может достичь 153 млрд евро — написала Василевская-Смаглюк.

Среди других расходов, по её словам, — 10 млрд евро на социальную сферу, по 6,1 млрд на образование и медицину, 2,4 млрд на содержание государственного сектора и 11,2 млрд на обслуживание внешнего долга.

При этом 23,5 млрд евро дефицита в настоящее время вообще не имеют подтверждённых источников покрытия или гарантий партнёров — указала депутат.

Напомним

Миссия МВФ накануне начала переговоры с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, сосредоточившись на экономических перспективах, обязательствах по реформам в рамках программы EFF и проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по реформам и Бюджету-2027