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Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по вопросам реформ и бюджета-2027

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем оценивает реформы Украины и проект бюджета на 2027 год. Переговоры проходят в рамках программы EFF.

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по вопросам реформ и бюджета-2027

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала переговоры с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами в понедельник, сосредоточившись на экономических перспективах, обязательствах по реформам в рамках Расширенной программы финансирования (EFF) и проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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Миссию возглавляет Гэвин Грей, руководитель миссии МВФ в Украине, говорится в заявлении украинского представительства Фонда.

В ходе обсуждений будет оценен прогресс Украины в макроэкономических и структурных реформах, согласованных в рамках текущей программы EFF, а также планы правительства относительно бюджета на следующий год.

Миссия проходит после первого пересмотра новой четырехлетней программы EFF, которая предоставляет Украине доступ примерно к 8,1 млрд долларов США, говорится в заявлении.

Исполнительный совет МВФ одобрил первый пересмотр в июле, что открыло путь для выплаты около 690 миллионов долларов.

Новое соглашение EFF, согласованное между сотрудниками МВФ и украинскими властями в конце 2025 года, направлено на поддержку макроэкономической стабильности, устойчивости долга и внешней жизнеспособности, а также на продвижение структурных реформ и мер в сфере управления.

Переговоры проходят в то время, когда Киев готовит свой бюджет на 2027 год на фоне продолжающихся расходов военного времени и значительных потребностей в финансировании.

Правительство Украины стремится обеспечить постоянную международную финансовую поддержку, сохраняя при этом экономическую стабильность и проводя реформы, необходимые в рамках программы МВФ.

Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн23.07.26, 14:09 • 36672 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Война в Украине
Международный валютный фонд
Украина