Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Киев • УНН
Украина получила второй транш МВФ в размере около 690 млн долларов в рамках четырехлетней программы EFF. Средства направят на поддержку макрофинансовой стабильности и приоритетные расходы.
Украина получила около 690 млн долларов США от МВФ — второй транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), сообщили Премьер-министр Сергей Корецкий и в Минфине 23 июля, пишет УНН.
Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов
В Минфине уточнили, что "средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов и поддержку макрофинансовой стабильности в условиях полномасштабной войны".
Всего с начала реализации новой программы EFF Украина, как указано, получила около 2,2 млрд долларов США.
"Благодарен Международному валютному фонду за доверие и последовательную поддержку Украины. Всего за время полномасштабной войны в государственный бюджет поступило 15,6 млрд долларов США финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем внедрять совместно определенные реформы для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки восстановления и европейской интеграции Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко
"Программа предусматривает проведение взвешенной фискальной политики, усиление мобилизации доходов, создание равных условий для налогоплательщиков и сокращение возможностей для уклонения от налогообложения", - подчеркнули в Минфине.
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