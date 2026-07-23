Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн

Украина получила около 690 млн долларов США от МВФ — второй транш в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), сообщили Премьер-министр Сергей Корецкий и в Минфине 23 июля, пишет УНН.



Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов - написал Корецкий в соцсетях.

В Минфине уточнили, что "средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование приоритетных расходов и поддержку макрофинансовой стабильности в условиях полномасштабной войны".

Всего с начала реализации новой программы EFF Украина, как указано, получила около 2,2 млрд долларов США.

"Благодарен Международному валютному фонду за доверие и последовательную поддержку Украины. Всего за время полномасштабной войны в государственный бюджет поступило 15,6 млрд долларов США финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем внедрять совместно определенные реформы для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки восстановления и европейской интеграции Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

"Программа предусматривает проведение взвешенной фискальной политики, усиление мобилизации доходов, создание равных условий для налогоплательщиков и сокращение возможностей для уклонения от налогообложения", - подчеркнули в Минфине.

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