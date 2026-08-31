Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформ і Бюджету-2027

$44.550.0151.880.02
ukenru
13:35 • 4028 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
13:11 • 6178 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 7524 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 11135 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 11822 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
10:22 • 16080 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
09:37 • 14855 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
09:28 • 15708 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Ексклюзив
09:11 • 22506 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
08:37 • 23292 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.3м/с
37%
747мм
Популярнi новини
Трамп заявив про знищення нафтового центру Ірану на острові Харг, але із доказів лише ШІ-відеоVideo31 серпня, 04:58 • 3748 перегляди
Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США31 серпня, 04:59 • 13307 перегляди
Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку31 серпня, 06:49 • 5022 перегляди
"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ08:44 • 8302 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 11768 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 11138 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 11911 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
09:11 • 22507 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
08:37 • 23293 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 123183 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Калашник Микола Володимирович
Юрій Ігнат
Блогери
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 23859 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 24033 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 47315 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 46457 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 64154 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Ракетна система С-400

Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформ і Бюджету-2027

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм оцінює реформи України та проєкт Бюджету на 2027 рік. Переговори проходять у межах програми EFF.

Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформ і Бюджету-2027

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала переговори з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в понеділок, зосереджуючись на економічних перспективах, зобов'язаннях щодо реформ у рамках Розширеної програми фінансування (EFF) та проєкті Державного бюджету України на 2027 рік, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Місію очолює Гевін Грей, керівник місії МВФ в Україні, йдеться у заяві українського представництва Фонду.

Обговорення оцінять прогрес України в макроекономічних та структурних реформах, узгоджених у межах поточної програми EFF, а також плани уряду щодо бюджету на наступний рік.

Місія відбувається після першого перегляду нової чотирирічної програми EFF, яка надає Україні доступ приблизно до 8,1 млрд доларів США, йдеться у заяві.

Виконавча рада МВФ схвалила перший перегляд у липні, що відкрило шлях для виплати близько 690 мільйонів доларів.

Нова угода EFF, узгоджена між співробітниками МВФ та українською владою наприкінці 2025 року, має на меті підтримку макроекономічної стабільності, стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, а також просування структурних реформ та заходів управління.

Переговори відбуваються в той час, коли Київ готує свій бюджет на 2027 рік на тлі продовження витрат воєнного часу та значних потреб у фінансуванні.

Уряд України прагне забезпечити постійну міжнародну фінансову підтримку, зберігаючи при цьому економічну стабільність та впроваджуючи реформи, необхідні в межах програми МВФ.

Україна отримала другий транш від МВФ на $690 млн23.07.26, 14:09 • 36672 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Україна