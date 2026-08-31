Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформ і Бюджету-2027

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала переговори з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в понеділок, зосереджуючись на економічних перспективах, зобов'язаннях щодо реформ у рамках Розширеної програми фінансування (EFF) та проєкті Державного бюджету України на 2027 рік, пише УНН з посиланням на Anadolu.

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Місію очолює Гевін Грей, керівник місії МВФ в Україні, йдеться у заяві українського представництва Фонду.

Обговорення оцінять прогрес України в макроекономічних та структурних реформах, узгоджених у межах поточної програми EFF, а також плани уряду щодо бюджету на наступний рік.

Місія відбувається після першого перегляду нової чотирирічної програми EFF, яка надає Україні доступ приблизно до 8,1 млрд доларів США, йдеться у заяві.

Виконавча рада МВФ схвалила перший перегляд у липні, що відкрило шлях для виплати близько 690 мільйонів доларів.

Нова угода EFF, узгоджена між співробітниками МВФ та українською владою наприкінці 2025 року, має на меті підтримку макроекономічної стабільності, стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, а також просування структурних реформ та заходів управління.

Переговори відбуваються в той час, коли Київ готує свій бюджет на 2027 рік на тлі продовження витрат воєнного часу та значних потреб у фінансуванні.

Уряд України прагне забезпечити постійну міжнародну фінансову підтримку, зберігаючи при цьому економічну стабільність та впроваджуючи реформи, необхідні в межах програми МВФ.

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