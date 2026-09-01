У ВР зустрілися з урядом щодо Бюджету, непокритий дефіцит 23,5 млрд євро - нардеп

Парламентська фракція "Слуга народу" провела зустріч з урядовцями, де обговорили фінансування Держбюджету, у тому числі на наступний рік, і потреба - 175,4 млрд євро, до 76% з яких - на оборону, вартість війни щороку росте на близько 15-16 млрд дол., і 23,5 млрд євро дефіциту нині не мають підтверджених джерел покриття, повідомила нардеп з фракції Ольга Василевська-Смаглюк у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Вчора на засіданні нашої фракції за участі прем’єра та міністра фінансів обговорювали складну ситуацію з фінансуванням державного бюджету. За представленими розрахунками, загальна потреба становить 175,4 млрд євро. З них 133 млрд євро – загальна вартість потреб оборони. За розрахунками, озвученими на засіданні, з 2022 року вартість війни щороку зростає приблизно на 15-16 млрд доларів. У 2027 році вона може сягнути 153 млрд євро - написала Василевська-Смаглюк.

Серед інших видатків, з її слів, - 10 млрд євро на соціальну сферу, по 6,1 млрд на освіту та медицину, 2,4 млрд на утримання державного сектору та 11,2 млрд на обслуговування зовнішнього боргу.

При цьому 23,5 млрд євро дефіциту нині взагалі не мають підтверджених джерел покриття або гарантій партнерів - вказала нардеп.

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