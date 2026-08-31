В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной рады работает над мерами по обеспечению бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято, пишет УНН.

В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы Парламента в здании Верховной рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5) - сообщили в пресс-службе ВР.

Источник УНН рассказал, что пока на "уровне идей" существует решение, согласно которому "вроде бы должно быть голосование через приложение, но с физическим присутствием в укрытии на ул. Грушевского, 5".

И опять же — решение не принято. Сегодня на Согласительном совете состоится обсуждение - добавил источник.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк накануне сообщала, что все больше народных депутатов заговорили о необходимости перенести работу парламента в укрытие, чтобы не зависеть от тревог.

Действительно, много раз заседание прекращалось во время рассмотрения важных вопросов именно из-за тревог. Таким образом, интенсивность принятия законопроектов, в том числе евроинтеграционных, упала в разы. Следующая сессионная неделя будет жаркой: нам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, которые не только приблизят нас к евроинтеграции, но и помогут наполнить наш бюджет за счет средств партнеров. При таком количестве и продолжительности тревог миссия почти невыполнима - отмечала нардеп.

Напомним

россия ночью выпустила по Украине ракету и 121 дрон, из которых 96 были сбиты или подавлены, ракета цели не достигла.