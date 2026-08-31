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В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог

Киев • УНН

 • 5296 просмотра

Аппарат Рады ищет способ обеспечить бесперебойную работу парламента во время тревог. Идею голосования через приложение ещё не утвердили.

В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной рады работает над мерами по обеспечению бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято, пишет УНН

В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы Парламента в здании Верховной рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5) 

- сообщили в пресс-службе ВР. 

Источник УНН рассказал, что пока на "уровне идей" существует решение, согласно которому "вроде бы должно быть голосование через приложение, но с физическим присутствием в укрытии на ул. Грушевского, 5". 

И опять же — решение не принято. Сегодня на Согласительном совете состоится обсуждение 

- добавил источник.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк накануне сообщала, что все больше народных депутатов заговорили о необходимости перенести работу парламента в укрытие, чтобы не зависеть от тревог. 

Действительно, много раз заседание прекращалось во время рассмотрения важных вопросов именно из-за тревог. Таким образом, интенсивность принятия законопроектов, в том числе евроинтеграционных, упала в разы. Следующая сессионная неделя будет жаркой: нам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, которые не только приблизят нас к евроинтеграции, но и помогут наполнить наш бюджет за счет средств партнеров. При таком количестве и продолжительности тревог миссия почти невыполнима 

- отмечала нардеп. 

Напомним 

россия ночью выпустила по Украине ракету и 121 дрон, из которых 96 были сбиты или подавлены, ракета цели не достигла. 

Павел Башинский

Политика
Законы
Воздушная тревога
Война в Украине
Ольга Василевская-Смаглюк
Верховная Рада
Украина