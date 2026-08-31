У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято, пише УНН.

У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5) - повідомили у пресслужбі ВР.

Джерело УНН розповіло, що поки на "рівні ідей" існує рішення, що "ніби має бути голосування через застосунок, але із фізичною присутністю в укритті по вул. Грушевського, 5".

І знову ж таки - рішення не прийняте. Сьогодні на Погоджувальній Раді буде обговорення - додало джерело.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк напередодні повідомляла, що все більше народних депутатів заговорили про необхідність перенести роботу парламенту в укриття, щоб не залежати від тривог.

Дійсно, багато разів засідання припинялося під час розгляду важливих питань саме через тривоги. Таким чином, інтенсивність схвалення законопроектів, в тому числі євроінтеграційних, впала в рази. Наступний сесійний тиждень буде гарячий: маємо розглянути низку законопроектів, які не тільки наблизять нас до євроінтеграції, а й допоможуть наповнити наш бюджет за кошти партнерів. З такою кількістю і протяжністю тривог - місія майже нездійсненна - зазначала нардепка.

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