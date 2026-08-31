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У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог

Київ • УНН

 • 4604 перегляди

Апарат Ради шукає спосіб забезпечити безперебійну роботу парламенту під час тривог. Ідею голосування через застосунок ще не затвердили.

У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято, пише УНН

У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи Парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5) 

- повідомили у пресслужбі ВР. 

Джерело УНН розповіло, що поки на "рівні ідей" існує рішення, що "ніби має бути голосування через застосунок, але із фізичною присутністю в укритті по вул. Грушевського, 5". 

І знову ж таки - рішення не прийняте. Сьогодні на Погоджувальній Раді буде обговорення 

- додало джерело.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк напередодні повідомляла, що все більше народних депутатів заговорили про необхідність перенести роботу парламенту в укриття, щоб не залежати від тривог. 

Дійсно, багато разів засідання припинялося під час розгляду важливих питань саме через тривоги. Таким чином, інтенсивність схвалення законопроектів, в тому числі євроінтеграційних, впала в рази. Наступний сесійний тиждень буде гарячий: маємо розглянути низку законопроектів, які не тільки наблизять нас до євроінтеграції, а й допоможуть наповнити наш бюджет за кошти партнерів. З такою кількістю і протяжністю тривог - місія майже нездійсненна 

- зазначала нардепка. 

Нагадаємо 

росія вночі випустила по Україні ракету і 121 дрон, з яких 96 збито або придушено, ракета цілі не досягла. 

Павло Башинський

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Повітряна тривога
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Україна