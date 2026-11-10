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Электронный билет вместо удостоверения: в Украине одобрили реформу проезда льготников

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Рада поддержала переход от бесплатного проезда льготников к адресным выплатам и электронному учёту. Закон вступит в силу 1 июля 2028 года.

Электронный билет вместо удостоверения: в Украине одобрили реформу проезда льготников

В Украине введут новый механизм предоставления льгот на проезд в общественном транспорте — их переводят в денежную форму вместо бесплатного проезда по удостоверению. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект (№5651-2), сообщили в парламенте 10 ноября, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 235 народных депутатов.

Документ предусматривает переход к адресной денежной форме реализации льгот на проезд и введение единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. В частности, предлагается ввести электронный билет как основной документ для подтверждения права на льготный проезд

— сообщили в парламенте.

Как объяснила депутат из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, предусматривается:

  • средства на льготный проезд будут зачисляться на специальные банковские счета;
    • оплачивать поездки можно будет банковской картой или электронным билетом;
      • каждая льготная поездка будет учитываться автоматизированной системой;
        • перевозчики будут получать компенсацию за фактически оказанные услуги, а не за расчетное количество льготников;
          • льготный проезд ветеранов войны будет финансироваться из государственного бюджета. Для остальных категорий льготников финансирование преимущественно будут обеспечивать местные бюджеты.

            Как отмечается, документ предусматривает реформирование существующей системы реализации льгот по оплате проезда и решает ряд системных проблем, существующих в сфере льготных перевозок, в частности:

            • отсутствие точного учета количества льготников и фактических объемов перевозок;
              • непрозрачность использования средств на компенсации перевозчикам;
                • злоупотребления со стороны отдельных перевозчиков и нарушение прав льготников;
                  • отсутствие правового механизма для предоставления адресной денежной помощи на местном уровне;
                    • конфликты между перевозчиками и льготными категориями населения.

                      Реализация закона, как ожидается, позволит:

                      • создать единую и прозрачную систему учета льготников, которая минимизирует риски манипуляций и обеспечит эффективное распределение бюджетных ресурсов;
                        • внедрить современные инструменты электронного учета и контроля перевозок, которые позволят проверять реальные объемы предоставленных услуг;
                          • уменьшить количество конфликтных ситуаций между перевозчиками и пассажирами благодаря четким правилам и единой системе компенсаций;
                            • оптимизировать расходы местных бюджетов, устранив злоупотребления и неоправданные затраты.

                              Закон о реформе в сфере льготного проезда вступает в силу 1 июля 2028 года, что "обеспечит достаточный переходный период для технической, организационной и нормативной подготовки".

                              Правительству в течение девяти месяцев со дня опубликования закона поручено подать законопроекты, которыми предусмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволит четко разграничить источники финансирования льгот между государственным и местными бюджетами.

                              Студенты из 19 областей Украины могут покупать льготные билеты на электрички в приложении УЗ08.04.26, 18:12 • 6706 просмотров

                              Юлия Шрамко

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