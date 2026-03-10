Рада провалила законопроект о "налоге на OLX"
Парламент не поддержал проект №14025 относительно налогов для цифровых платформ. Документ предусматривал отмену льгот на посылки и изменения НДС для предпринимателей.
Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ (о "налоге на OLX") №14025, сообщили во вторник в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Рада отклонила законопроект о "налоге на OLX"", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях.
Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, речь идет о законопроекте о налогообложении цифровых платформ №14025, который "Рада провалила".
"За - всего 168. Ко второму чтению туда правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ: отмена льготы на посылки до 150 евро; НДС для ФKП; закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Но Рада сказала нет", - отметил Железняк в соцсетях.
"Законопроект считается отклоненным. К сожалению. Напомню, за него был бизнес, и этот законопроект входил в пакет международных обязательств", - добавила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях.
