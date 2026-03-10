Рада провалила законопроект о "налоге на OLX"

Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ (о "налоге на OLX") №14025, сообщили во вторник в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада отклонила законопроект о "налоге на OLX"", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, речь идет о законопроекте о налогообложении цифровых платформ №14025, который "Рада провалила".

"За - всего 168. Ко второму чтению туда правительство планировало подать правки по всем другим требованиям МВФ: отмена льготы на посылки до 150 евро; НДС для ФKП; закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Но Рада сказала нет", - отметил Железняк в соцсетях.

МВФ смягчил условия для новой программы для Украины, перенеся prior actions в "маяки" - нардеп

"Законопроект считается отклоненным. К сожалению. Напомню, за него был бизнес, и этот законопроект входил в пакет международных обязательств", - добавила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях.

