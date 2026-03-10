Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"

Ексклюзив

Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради

Ексклюзив

Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень

Ексклюзив

Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція

НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині

Ексклюзив

Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням

Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів

Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти

Ексклюзив