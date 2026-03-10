$43.730.0850.540.36
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Парламент не підтримав проєкт №14025 щодо податків для цифрових платформ. Документ передбачав скасування пільг на посилки та зміни ПДВ для підприємців.

Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"

Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ (про "податок на OLX") №14025, повідомили у вівторок у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

"Рада відхилила законопроєкт про "податок на OLX"", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ідеться про законопроект про оподаткування цифрових платформ №14025, який "Рада провалила".

"За - лише 168. До другого читання туди уряд планував подати правки по всіх інших вимогах МВФ: скасування пільги на посилки до 150 євро; ПДВ для ФОП; закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Але Рада сказала ні", - зазначив Железняк у соцмережах.

МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп14.02.26, 09:54 • 3712 переглядiв

"Законопроект вважається відхиленим. На жаль. Нагадаю, за нього був бізнес, і цей законопроект входив у пакет міжнародних зобовʼязань", - додала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах.

"Податок на OLX": у Раді розвіяли міфи і роз'яснили сенс змін21.10.25, 13:36 • 4211 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Ольга Василевская-Смаглюк
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Ярослав Железняк