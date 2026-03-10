Рада провалила законопроєкт про "податок на OLX"
Київ • УНН
Парламент не підтримав проєкт №14025 щодо податків для цифрових платформ. Документ передбачав скасування пільг на посилки та зміни ПДВ для підприємців.
Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ (про "податок на OLX") №14025, повідомили у вівторок у депутатському корпусі, пише УНН.
Деталі
"Рада відхилила законопроєкт про "податок на OLX"", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.
Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ідеться про законопроект про оподаткування цифрових платформ №14025, який "Рада провалила".
"За - лише 168. До другого читання туди уряд планував подати правки по всіх інших вимогах МВФ: скасування пільги на посилки до 150 євро; ПДВ для ФОП; закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Але Рада сказала ні", - зазначив Железняк у соцмережах.
МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп14.02.26, 09:54 • 3712 переглядiв
"Законопроект вважається відхиленим. На жаль. Нагадаю, за нього був бізнес, і цей законопроект входив у пакет міжнародних зобовʼязань", - додала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах.
"Податок на OLX": у Раді розвіяли міфи і роз'яснили сенс змін21.10.25, 13:36 • 4211 переглядiв