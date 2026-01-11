$42.990.00
Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях РФ по состоянию на 11 января 2026 года. За сутки ликвидировано 1130 оккупантов, общие потери личного состава армии РФ приблизились к 1 218 940 человек.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальные данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 11 января 2026 года. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1130 захватчиков. Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения приблизилось к отметке 1 218 940 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки значительные потери понесла техническая база врага, в частности артиллерийский сегмент. Силы обороны уничтожили 44 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Статистика потерь техники по состоянию на 11 января:

танки - 11 541 (+11) ед.;

боевые бронированные машины - 23 885 (+3) ед.;

артиллерийские системы - 35 952 (+44) ед.;

РСЗО - 1 598 (+1) ед.

Ситуация в небе и на море остается без изменений: за сутки не зафиксировано уничтожение самолетов, вертолетов или кораблей противника. Средства ПВО врага также остались на прежнем уровне - 1 269 единиц.

Уничтожение беспилотников и автомобильной техники

Украинские подразделения продолжают эффективно противодействовать воздушной разведке и логистике оккупантов. За сутки было сбито 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

В секторе логистики зафиксировано уничтожение 134 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общий показатель потерь в этой категории составляет 73 644 единицы.

В Генеральном штабе отмечают, что все данные являются ориентировочными и постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на линии фронта. 

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина