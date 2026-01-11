Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях РФ по состоянию на 11 января 2026 года. За сутки ликвидировано 1130 оккупантов, общие потери личного состава армии РФ приблизились к 1 218 940 человек.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальные данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 11 января 2026 года. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 1130 захватчиков. Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения приблизилось к отметке 1 218 940 человек. Об этом пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки значительные потери понесла техническая база врага, в частности артиллерийский сегмент. Силы обороны уничтожили 44 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).
Статистика потерь техники по состоянию на 11 января:
танки - 11 541 (+11) ед.;
боевые бронированные машины - 23 885 (+3) ед.;
артиллерийские системы - 35 952 (+44) ед.;
РСЗО - 1 598 (+1) ед.
Ситуация в небе и на море остается без изменений: за сутки не зафиксировано уничтожение самолетов, вертолетов или кораблей противника. Средства ПВО врага также остались на прежнем уровне - 1 269 единиц.
Уничтожение беспилотников и автомобильной техники
Украинские подразделения продолжают эффективно противодействовать воздушной разведке и логистике оккупантов. За сутки было сбито 654 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дронов09.01.26, 01:58 • 11401 просмотр
В секторе логистики зафиксировано уничтожение 134 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общий показатель потерь в этой категории составляет 73 644 единицы.
В Генеральном штабе отмечают, что все данные являются ориентировочными и постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий на линии фронта.
В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины10.01.26, 15:16 • 3646 просмотров