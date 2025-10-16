Украинская делегация в Вашингтоне: Двухпартийная поддержка США – акцент на возвращении украинских детей, военное и экономическое сотрудничество

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о серии результативных встреч с американскими сенаторами в Вашингтоне. В центре переговоров – военное сотрудничество, усиление санкций против России и возвращение депортированных украинских детей. Об этом Ермак сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По словам Ермака, украинская делегация имела возможность пообщаться с представителями обеих партий Конгресса.

В состав делегации от Республиканской партии вошли сенаторы Линдси Грэм, Джим Риш, Роджер Уикер, Дэн Салливан и Кэти Бритт. От Демократической партии участие приняли Ричард Блументаль, Крис Кунс и Шелдон Уайтхаус, а от независимых – Ангус Кинг.

Ключевые направления переговоров

Основное внимание уделили расширению военного и экономического сотрудничества. В частности, речь шла о развитии совместных производственных мощностей в рамках инициативы Drone Deal, усилении противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей Украины, которые могут финансироваться за счет замороженных российских активов.

Отдельно обсуждались поставки стратегических редкоземельных элементов и совместные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости Украины.

Ермак подчеркнул, что санкционная политика будет оставаться приоритетом.

Также говорили об усилении санкционного режима: закрытии лазеек, которые до сих пор позволяют Кремлю покупать западные компоненты для своих ракет, и ограничении доходов от продажи энергоресурсов – подчеркнул руководитель ОП.

Вопрос детей и признание РФ спонсором терроризма

Отдельной темой стала депортация украинских детей Россией. Ермак отметил, что в Конгрессе уже готовится законопроект, предусматривающий признание РФ государством-спонсором терроризма, если она не вернет всех похищенных детей.

Отдельные встречи и благодарность партнерам

Руководитель ОП также сообщил об отдельных встречах с ключевыми американскими законодателями. Искренне благодарны сенатору Джони Эрнст, ветерану армии США, которая вносит значительный вклад в вопросы оборонного сотрудничества наших государств, и сенатору Чаку Грасли – Председателю Юридического комитета Сената, одному из самых авторитетных республиканцев в Конгрессе. Его опыт бесценен для того, чтобы международные санкции против агрессора работали эффективно и прозрачно – подчеркнул Ермак.

Кроме того, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о серии стратегических встреч украинской делегации в Вашингтоне. Вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, премьер-министром Юлией Свириденко и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей они провели переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента по нацбезопасности.

Основное внимание уделялось безопасности Европы, путям прекращения российской агрессии и созданию предпосылок для справедливого мира.

На Капитолийском холме провели встречи с друзьями Украины в Конгрессе США: сенатором Кевином Крамером (Р, Северная Дакота); сопредседателями Украинского конгрессного кокуса – Брайаном Фицпатриком (Р, Пенсильвания), Джо Уилсоном (Р, Южная Каролина) и Марси Каптур (Д, Огайо); а также с Майком Макколом (Р, Техас) и Томом Суоцци (Д, Нью-Йорк). Подчеркнули во время встречи, что для победы Украине нужны дальнобойное оружие, усиление ПВО и помощь в энергетической сфере. Благодарим членов Конгресса за двухпартийную поддержку – сообщила Стефанишина.

Кроме того, правительственная делегация во главе со Свириденко провела переговоры с новым президентом Exim Bank США Джоном Йовановичем относительно привлечения американских инвестиций в сферу энергетики, инфраструктуры, логистики и добычи критических минералов.

