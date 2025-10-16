"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку встречи президентов Украины и США

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
18:12 • 14298 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 32024 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 41648 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 34805 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 34267 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26523 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20075 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18326 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39588 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39453 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
85%
755мм
Популярные новости
Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессииPhoto15 октября, 14:02 • 10096 просмотра
Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине15 октября, 14:11 • 3048 просмотра
Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"15 октября, 14:14 • 9094 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 13424 просмотра
"Аляскинский процесс" не завершен: лавров рассказал, чего ждет рф15 октября, 17:34 • 5232 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 30523 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 45200 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39588 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 39453 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 64582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 13445 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 63958 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 42743 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 45051 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 51432 просмотра
Актуальное
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Золото

"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку встречи президентов Украины и США

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и украинская делегация в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Марко Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и США, запланированной на эту пятницу. Стороны обсудили долгосрочную архитектуру безопасности для Украины и всей Европы, а также шаги для прекращения войны.

"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку встречи президентов Украины и США

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими членами украинской делегации в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Марко Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на эту пятницу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Он назвал это "очень важным разговором" и "ключевой встречей дня", а Рубио - "одним из главных архитекторов американской внешней политики".

Обменялись мнениями о том, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности - не только для Украины, но и для всей Европы. Лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно такого видения сегодня нуждается мир и Украина

- написал руководитель ОП.

По его словам, также речь шла о шагах, которые могут заставить Россию прекратить войну.

Спасибо Марко Рубио. Американский народ действительно очень удачлив - иметь такого сильного и принципиального государственного секретаря

- резюмировал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в эту пятницу планирует встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи будет просить США о поставках ракет Tomahawk.

Украине нужны конкретные инструменты для победы: Ермак заявил о сильном начале дня на Капитолийском холме15.10.25, 22:40 • 1270 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина