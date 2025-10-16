"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку встречи президентов Украины и США

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими членами украинской делегации в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Марко Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на эту пятницу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, информирует УНН.

Он назвал это "очень важным разговором" и "ключевой встречей дня", а Рубио - "одним из главных архитекторов американской внешней политики".

Обменялись мнениями о том, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности - не только для Украины, но и для всей Европы. Лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно такого видения сегодня нуждается мир и Украина