"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку встречи президентов Украины и США
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и украинская делегация в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Марко Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и США, запланированной на эту пятницу. Стороны обсудили долгосрочную архитектуру безопасности для Украины и всей Европы, а также шаги для прекращения войны.
Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими членами украинской делегации в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Марко Рубио детали подготовки встречи президентов Украины и Соединенных Штатов, запланированной на эту пятницу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
Он назвал это "очень важным разговором" и "ключевой встречей дня", а Рубио - "одним из главных архитекторов американской внешней политики".
Обменялись мнениями о том, какой должна быть долгосрочная архитектура безопасности - не только для Украины, но и для всей Европы. Лидерство США и лично президента Дональда Трампа сделали возможным мир на Ближнем Востоке. Именно такого видения сегодня нуждается мир и Украина
По его словам, также речь шла о шагах, которые могут заставить Россию прекратить войну.
Спасибо Марко Рубио. Американский народ действительно очень удачлив - иметь такого сильного и принципиального государственного секретаря
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в эту пятницу планирует встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом.
Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи будет просить США о поставках ракет Tomahawk.
Украине нужны конкретные инструменты для победы: Ермак заявил о сильном начале дня на Капитолийском холме15.10.25, 22:40 • 1270 просмотров