"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку зустрічі президентів України та США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та українська делегація у Вашингтоні обговорили з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та США, запланованої на цю п'ятницю. Сторони обговорили довгострокову архітектуру безпеки для України та всієї Європи, а також кроків для припинення війни.