"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку зустрічі президентів України та США
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та українська делегація у Вашингтоні обговорили з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та США, запланованої на цю п'ятницю. Сторони обговорили довгострокову архітектуру безпеки для України та всієї Європи, а також кроків для припинення війни.
Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими членами української делегації у Вашингтоні обговорили з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п’ятниці. Про це Єрмак повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Він назвав це "дуже важливою розмовою" та "ключовою зустріччю дня", а Рубіо - "одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики".
Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки - не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна
За його словами, також йшлося про кроки, які можуть змусити росію припинити війну.
Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового державного секретаря
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці планує зустрітися у Білому домі з президентом США Дональдом.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі проситиме США про постачання ракет Tomahawk.
Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі15.10.25, 22:40 • 1296 переглядiв