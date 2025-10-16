$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
18:12 • 14432 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку зустрічі президентів України та США

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та українська делегація у Вашингтоні обговорили з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та США, запланованої на цю п'ятницю. Сторони обговорили довгострокову архітектуру безпеки для України та всієї Європи, а також кроків для припинення війни.

"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку зустрічі президентів України та США

Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими членами української делегації у Вашингтоні обговорили з держсекретарем США Марко Рубіо деталі підготовки зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, запланованої цієї п'ятниці. Про це Єрмак повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Деталі

Він назвав це "дуже важливою розмовою" та "ключовою зустріччю дня", а Рубіо - "одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики".

Обмінялись думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки - не лише для України, а й для всієї Європи. Лідерство США та особисто президента Дональда Трампа зробили можливим мир на Близькому Сході. Саме такого бачення сьогодні потребує світ та Україна

- написав керівник ОП.

За його словами, також йшлося про кроки, які можуть змусити росію припинити війну.

Дякую Марко Рубіо. Американський народ справді має велику удачу - мати такого сильного та принципового державного секретаря

- резюмував Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці планує зустрітися у Білому домі з президентом США Дональдом.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі проситиме США про постачання ракет Tomahawk.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна