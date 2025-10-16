Трамп и Зеленский сближаются: США и Украина постепенно налаживают доверие после напряженных месяцев – Politico

Отношения между президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заметно потеплели после нескольких месяцев напряжения. Несмотря на громкую ссору в Белом доме и скандальную встречу Трампа с путиным на Аляске, Вашингтон и Киев сейчас демонстрируют курс на сближение и готовность увеличить усилия для прекращения войны. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Politico, в начале года обстановка в отношениях Трампа и Зеленского была совсем иной. Во время февральской встречи в Белом доме, которую свидетели назвали "бурной", Трамп и Вэнс резко общались с Зеленским.

У вас сейчас нет карт на руках – заявлял Трамп.

Ситуация обострилась после встречи Трампа с путиным в Анкоридже на Аляске. Кадры их дружеского общения на взлетной полосе вызвали тревогу в Киеве и Европе. Однако, как сообщают источники, саммит не принес выгоды кремлю, а реакция СМИ, назвавших его "триумфом путина", раздражила даже самого Трампа.

"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину

После этого тон Вашингтона изменился. Украинские чиновники, в частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак и премьер Юлия Свириденко, провели конструктивные переговоры в США, обсуждая поддержку Киева зимой и возможные условия для переговоров с москвой.

Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали

Зеленский, по словам источников в парламенте, выражает осторожный оптимизм, считая, что россия может готовить свое последнее крупное наступление и что перспектива перемирия в 2025 году становится реальной.

Ожидается, что новая личная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в пятницу станет началом стабильного партнерства, а не очередной ссоры.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Премьером Украины Юлией Свириденко и подтвердил обязательства Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на россию.

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Как пишут СМИ, они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.