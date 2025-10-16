Трамп и Зеленский сближаются: США и Украина постепенно налаживают доверие после напряженных месяцев – Politico

$41.760.01
48.530.29
ukenru
12:39 • 8488 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17223 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 31039 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 49965 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17435 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36594 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28908 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24998 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34788 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54899 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.8м/с
55%
754мм
Популярные новости
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15 • 39672 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 43481 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17 • 26554 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 23897 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом08:51 • 11061 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 8488 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 49965 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 24127 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 43718 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 63270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ираклий Кобахидзе
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Сумская область
Черниговская область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 30444 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 79377 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 57330 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 59574 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 64631 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Фильм
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
Ту-95

Трамп и Зеленский сближаются: США и Украина постепенно налаживают доверие после напряженных месяцев – Politico

Киев • УНН

 • 496 просмотра

После нескольких месяцев напряженности отношения между президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским улучшились. Ожидается, что новая встреча в Белом доме укрепит партнерство, а не приведет к очередной ссоре.

Трамп и Зеленский сближаются: США и Украина постепенно налаживают доверие после напряженных месяцев – Politico

Отношения между президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, заметно потеплели после нескольких месяцев напряжения. Несмотря на громкую ссору в Белом доме и скандальную встречу Трампа с путиным на Аляске, Вашингтон и Киев сейчас демонстрируют курс на сближение и готовность увеличить усилия для прекращения войны. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Politico, в начале года обстановка в отношениях Трампа и Зеленского была совсем иной. Во время февральской встречи в Белом доме, которую свидетели назвали "бурной", Трамп и Вэнс резко общались с Зеленским. 

У вас сейчас нет карт на руках 

– заявлял Трамп.

Ситуация обострилась после встречи Трампа с путиным в Анкоридже на Аляске. Кадры их дружеского общения на взлетной полосе вызвали тревогу в Киеве и Европе. Однако, как сообщают источники, саммит не принес выгоды кремлю, а реакция СМИ, назвавших его "триумфом путина", раздражила даже самого Трампа.

"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину15.10.25, 23:42 • 24998 просмотров

После этого тон Вашингтона изменился. Украинские чиновники, в частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак и премьер Юлия Свириденко, провели конструктивные переговоры в США, обсуждая поддержку Киева зимой и возможные условия для переговоров с москвой.

Украинская делегация готовит основу для разговора Зеленского и Трампа: посол в США сообщила детали15.10.25, 08:57 • 3216 просмотров

Зеленский, по словам источников в парламенте, выражает осторожный оптимизм, считая, что россия может готовить свое последнее крупное наступление и что перспектива перемирия в 2025 году становится реальной.

Ожидается, что новая личная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в пятницу станет началом стабильного партнерства, а не очередной ссоры.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с Премьером Украины Юлией Свириденко и подтвердил обязательства Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на россию.

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Белом доме в пятницу. Как пишут СМИ, они обсудят поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных ЗРК Patriot.

Зеленский заявлял, что Украина детально готовится к встрече с Трампом. Президент Украины отмечал, что важно обсудить чувствительные вещи на уровне лидеров.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне в эту пятницу будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Юлия Свириденко
Белый дом
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев