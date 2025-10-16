Трамп і Зеленський зближуються: США та Україна поступово налагоджують довіру після напружених місяців – Politico

Відносини між президентами США і України, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, помітно потеплішали після кількох місяців напруження. Попри гучну сварку у Білому домі й скандальну зустріч Трампа з путіним на Алясці, Вашингтон і Київ зараз демонструють курс на зближення та готовність збільшити зусилля для припинення війни. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Politico, на початку року обстановка у відносинах Трампа та Зеленського була зовсім іншою. Під час лютневої зустрічі у Білому домі, яку свідки назвали "бурхливою", Трамп та Венс різко спілкувалися із Зеленським.

У вас зараз немає карт на руках – заявляв Трамп.

Ситуація загострилася після зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі на Алясці. Кадри їхнього дружнього спілкування на злітній смузі викликали тривогу у Києві та Європі. Проте, як повідомляють джерела, саміт не приніс вигоди кремлю, а реакція ЗМІ, які назвали його "тріумфом путіна", роздратувала навіть самого Трампа.

"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна

Після цього тон Вашингтона змінився. Українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак і прем’єрка Юлія Свириденко, провели конструктивні переговори у США, обговорюючи підтримку Києва взимку й можливі умови для переговорів з москвою.

Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі

Зеленський, за словами джерел у парламенті, висловлює обережний оптимізм, вважаючи, що росія може готувати свій останній великий наступ і що перспектива перемир’я у 2025 році стає реальною.

Очікується, що нова особиста зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі у п’ятницю стане початком стабільного партнерства, а не чергової сварки.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Прем'єркою України Юлією Свириденко і підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 для значного посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Як пишуть ЗМІ, вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.