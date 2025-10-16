$41.760.01
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
09:20 • 18101 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31661 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
16 жовтня, 07:53 • 51093 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17939 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36840 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29085 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25023 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
15 жовтня, 18:12 • 34841 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54958 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Трамп і Зеленський зближуються: США та Україна поступово налагоджують довіру після напружених місяців – Politico

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Після кількох місяців напруження відносини між президентами США та України, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським покращилися. Очікується, що нова зустріч у Білому домі зміцнить партнерство, а не призведе до чергової сварки.

Трамп і Зеленський зближуються: США та Україна поступово налагоджують довіру після напружених місяців – Politico

Відносини між президентами США і України, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, помітно потеплішали після кількох місяців напруження. Попри гучну сварку у Білому домі й скандальну зустріч Трампа з путіним на Алясці, Вашингтон і Київ зараз демонструють курс на зближення та готовність збільшити зусилля для припинення війни. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Politico, на початку року обстановка у відносинах Трампа та Зеленського була зовсім іншою. Під час лютневої зустрічі у Білому домі, яку свідки назвали "бурхливою", Трамп та Венс різко спілкувалися із Зеленським. 

У вас зараз немає карт на руках 

– заявляв Трамп.

Ситуація загострилася після зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі на Алясці. Кадри їхнього дружнього спілкування на злітній смузі викликали тривогу у Києві та Європі. Проте, як повідомляють джерела, саміт не приніс вигоди кремлю, а реакція ЗМІ, які назвали його "тріумфом путіна", роздратувала навіть самого Трампа.

"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна15.10.25, 23:42 • 25023 перегляди

Після цього тон Вашингтона змінився. Українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак і прем’єрка Юлія Свириденко, провели конструктивні переговори у США, обговорюючи підтримку Києва взимку й можливі умови для переговорів з москвою.

Українська делегація готує основу для розмови Зеленського і Трампа: посол в США повідомила деталі15.10.25, 08:57 • 3216 переглядiв

Зеленський, за словами джерел у парламенті, висловлює обережний оптимізм, вважаючи, що росія може готувати свій останній великий наступ і що перспектива перемир’я у 2025 році стає реальною.

Очікується, що нова особиста зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі у п’ятницю стане початком стабільного партнерства, а не чергової сварки.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Прем'єркою України Юлією Свириденко і підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 для значного посилення тиску на росію.

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Як пишуть ЗМІ, вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Степан Гафтко

